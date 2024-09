Catherine Zeta-Jones, Bruce Willis e John Malkovich em um dos melhores filmes de ação que você verá esta semana na Netflix

Frank Moses, um veterano ex-agente da CIA, continua preso entre as injustiças e a corrupção desenfreada de um mundo que não perdoa. Mesmo após reunir antigos aliados para mais uma missão arriscada e de caráter nobre, ele se vê novamente envolvido em um jogo perigoso e incerto. Seu esforço para escapar de uma vida de ação parece infrutífero, pois as ameaças continuam a espreitar, ocultas nas curvas mais traiçoeiras de sua jornada.

As sombras de um sistema decadente tentam, a todo custo, empurrá-lo para uma rotina pacata e tranquila, algo que ele reluta em aceitar. No entanto, o retorno ao campo de batalha revela uma nova geração de inimigos. Esses criminosos, frios e sem escrúpulos, desafiam sua paciência e suas habilidades, obrigando Moses a relembrar seus dias como o homem de confiança da CIA, uma lembrança que insiste em persegui-lo e que, de certa forma, ele não consegue deixar para trás.

No filme “Red 2 — Aposentados e Ainda Mais Perigosos,” dirigido por Dean Parisot, a trama de Moses se aprofunda ainda mais em uma espiral de caos e ação. Ele se encontra ao lado de seus velhos companheiros de guerra, encarregados de impedir o avanço de um gênio do mal, que há décadas se dedica à criação de uma pequena bomba nuclear com imenso potencial destrutivo. A obra retoma o estilo de seu antecessor, apostando no exagero como fio condutor da narrativa, com reviravoltas que buscam surpreender a audiência.

O roteiro, escrito pelos irmãos Erich e Jon Hoeber, não economiza nas doses de ação desenfreada e nas situações absurdas, trazendo um tom mais cômico ao drama de Moses. Embora o protagonista, interpretado por Bruce Willis, ainda mostre resquícios de seu brilhantismo em seus tempos áureos no cinema, há um certo cansaço evidente na tentativa de retomar o vigor que fez dele uma lenda da ação. Ainda assim, Moses se recusa a sucumbir à aposentadoria, uma vez que o mundo parece continuar precisando de sua coragem para enfrentar lunáticos com planos genocidas e bombas em miniatura, mas de efeitos devastadores.

Filme: Red 2 — Aposentados e Ainda Mais Perigosos

Direção: Dean Parisot

Ano: 2013

Gêneros: Ação/Comédia

Nota: 8/10