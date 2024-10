Inspirada em relacionamentos modernos, comédia romântica com Emma Roberts, na HBO Max, traz reflexões e respostas

A juventude, em grande parte, é marcada por uma sensação constante de incerteza. A confusão parece permear tudo: as escolhas profissionais, a decisão de onde viver e, principalmente, os relacionamentos. Não há muita autoconfiança em jogo; a vida é um campo repleto de vulnerabilidades. Ser um jovem adulto significa acumular responsabilidades e ter de lidar com elas, mesmo sem ter todas as ferramentas ou a experiência necessária para isso.

Entre tantas incertezas, talvez a maior de todas seja a que envolve o amor. Como já dizia Jeff Buckley: “Too young to hold on, too old to just break free and run” (Muito jovem para se apegar, muito velho para fugir e ser livre). Nunca sabemos se, ao perder um amor, estamos deixando escapar uma grande chance de felicidade. E se aquela pessoa fosse a sua alma gêmea? O amor verdadeiro raramente traz consigo sinais claros, o que só aumenta a confusão.

No filme “Em um Relacionamento Sério”, escrito e dirigido por Sam Boyd, somos apresentados a dois casais jovens: Hallie (Emma Roberts) e Owen (Michael Angarano), e Willa (Dree Hemingway) e Matt (Patrick Gibson). Enquanto Hallie e Owen vivem o fim de um relacionamento longo, Willa e Matt estão no começo de uma nova jornada amorosa. A história se desenrola a partir do momento em que Hallie sugere a Owen que eles morem juntos, o que faz com que Owen, sentindo-se pressionado, peça um tempo na relação. Paralelamente, Matt e Willa, que se conheciam de encontros anteriores sem muita profundidade, finalmente se conectam, e o filme passa a explorar o início incerto e cheio de emoções desse novo relacionamento, revelando as inseguranças e vulnerabilidades típicas de um romance em fase inicial.

Enquanto Hallie tenta lidar com a solidão e busca significado em outras conexões, Owen começa a sentir os efeitos de sua decisão. Ele, que havia pedido uma pausa, agora se depara com o ciúme e o desconforto de ver Hallie se relacionando com outras pessoas. A trama se aprofunda nesses dilemas cotidianos que tanto afetam os casais jovens: o medo de perder alguém, a dificuldade de conciliar expectativas e o constante questionamento sobre as escolhas que fazemos no amor.

Sam Boyd apresenta essas histórias de maneira intimista e realista. “Em Um Relacionamento Sério” aborda questões contemporâneas com uma sinceridade que ecoa na experiência de muitos jovens adultos. O desgaste e as indecisões que assolam os relacionamentos são apresentados de forma crua, mas ao mesmo tempo acessível. O elenco jovem e carismático, com uma química palpável, dá vida a personagens que poderiam facilmente ser reconhecidos no dia a dia. O filme, ainda que classificado como comédia romântica, não se prende às convenções do gênero, evitando o tradicional final feliz.

Esse equilíbrio entre leveza e profundidade faz de “Em Um Relacionamento Sério”, um filme que oferece reflexão sem exageros. Não há necessidade de grandes esforços para que a história ressoe com o público; ela simplesmente o faz. O desfecho, longe de ser idealizado, reflete a realidade de muitos relacionamentos: não é sempre que as coisas se resolvem de forma perfeita, e nem sempre o final traz a satisfação que se espera. Contudo, essa honestidade é o que torna o filme uma narrativa relevante para os tempos atuais.

Sam Boyd consegue capturar a essência dos relacionamentos modernos, com todas as suas contradições e desafios. Ele explora como o medo do comprometimento, o desejo de liberdade e a busca por conexões significativas se entrelaçam na vida dos jovens adultos. “Em Um Relacionamento Sério” é uma espécie de espelho para uma geração que lida com as complexidades do amor em um mundo cada vez mais incerto e fragmentado. E, ao final, o que fica é a certeza de que, independentemente do desfecho, o aprendizado é uma constante — tanto para os personagens quanto para o público.

Filme: Em Um Relacionamento Sério

Direção: Sam Boyd

Ano: 2018

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 8/10