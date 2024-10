Filme que fez Emma Roberts rejeitar convite para interpretar Arlequina em “Esquadrão Suicida” está na Netflix

Esse relato mostra como, em 2017, um jogo virtual de natureza perigosa, destinado principalmente a adolescentes de 13 a 17 anos, ganhou notoriedade. Batizado de Baleia Azul, o jogo, promovido inicialmente por uma rede social russa, se espalhou rapidamente nas comunidades de jogadores online. Em pouco tempo, conquistou esse público, atraindo jovens para desafios arriscados que, muitas vezes, terminavam de maneira trágica.

Em paralelo, o filme “Nerve — Um Jogo Sem Regras” oferece uma perspectiva similar, retratando o comportamento de jovens atraídos por diversões imprudentes. Ao longo da narrativa, a trama evolui, explorando um tema mais profundo: a busca por um sentido em meio à inquietação de uma juventude perdida e ansiosa. O roteiro, adaptado por Jessica Sharzer do romance homônimo de Jeanne Ryan publicado em 2012, evidencia as contradições dessa fase da vida, ao mesmo tempo que alerta para os perigos e surpresas que envolvem os personagens peculiares da história.

A jornada de autoconhecimento é complexa e, dependendo do nível de trauma, mesmo a maior fé acumulada ao longo da vida pode não ser suficiente para lidar com as dificuldades. Adolescentes, em qualquer lugar do mundo, costumam adotar roupas largas, estilos de cabelo chamativos e uma atitude irreverente, expressando um desejo intenso por liberdade, muitas vezes sem ter maturidade para lidar com as consequências. Enquanto o corpo muda constantemente, é a inquietação da alma que se destaca: uma ânsia de conquistar o mundo, sem abrir mão de nada.

No enredo, Tommy, um nerd apaixonado por tecnologia e suas implicações no cotidiano, nutre uma paixão por Vee Delmonico. Vee é uma jovem loira que se prepara para concluir o ensino médio e ingressar na CalArts, uma renomada escola de artes em Santa Clarita, Califórnia, cofundada por Walt Disney em 1961.

Diretores como Ariel Schulman e Henry Joost, que também assinaram o filme “Power” (2020), exploram a complexa interseção entre a intimidade pessoal e as influências comerciais. O filme aborda questões delicadas como saúde mental, a influência avassaladora da tecnologia e o impacto financeiro envolvido nas competições extremas que os jovens se submetem em busca de reconhecimento e dinheiro.

Emma Roberts dá vida à protagonista, navegando pelos diferentes momentos da trama como se participasse de um jogo. Ela enfrenta a decepção de não ser notada por J.P., capitão do time de futebol (Brian Marc), e os conflitos com sua melhor amiga Sydney, interpretada por Emily Meade. Eventualmente, ela encontra uma espécie de redenção através do relacionamento com Ian. Roberts e Dave Franco formam um casal que, embora idealizado, funciona como um alívio romântico em meio a um enredo que aborda comportamentos autodestrutivos, refletindo, de forma ficcional, as dinâmicas presentes nas redes sociais e as pressões contemporâneas sobre os jovens.

Filme: Nerve — Um Jogo Sem Regras

Direção: Ariel Schulman e Henry Joost

Ano: 2016

Gêneros: Thriller/Aventura

Nota: 8/10