Você nunca mais vai querer usar Teflon depois de assistir esse filme baseado em história real, na Netflix

“O Preço da Verdade”, dirigido por Todd Haynes, mergulha nas profundezas de um drama judicial real, ambientado na cidade de Parkersburg, Virgínia Ocidental. O enredo se desenvolve a partir de uma descoberta angustiante: o fazendeiro Wilbur Tennant, interpretado por Bill Camp, suspeita que a gigante química DuPont está envenenando suas terras e eliminando seu rebanho.

Desesperado, Tennant busca auxílio do advogado Rob Bilott, vivido por Mark Ruffalo, que inicialmente reluta em aceitar o caso, mas logo se depara com provas irrefutáveis de que há algo profundamente errado. Vários bovinos estão mortos, e a água local revela sinais visíveis de poluição. Ao investigar a fundo, Bilott descobre que a DuPont vem despejando substâncias químicas tóxicas, causando um impacto devastador tanto no ecossistema quanto na saúde da comunidade.

Com a convicção de que a DuPont é responsável por essa catástrofe ambiental, Bilott inicia uma batalha judicial contra a empresa, acusando-a de negligência criminosa. Contudo, enfrentar uma multinacional com recursos praticamente ilimitados e uma equipe de advogados poderosos se prova um desafio colossal. A empresa usa de táticas legais para prolongar o caso, transformando-o numa verdadeira maratona de desgaste físico, emocional e financeiro para o advogado. Não bastasse a pressão externa, Bilott enfrenta resistência dentro de seu próprio escritório de advocacia, que teme as consequências dessa luta desigual.

O ácido perfluorooctanóico, o elemento central dessa trama, é uma substância altamente tóxica e usada na produção de teflon. Embora seu uso seja amplamente difundido devido à durabilidade do material, as implicações à saúde são alarmantes. Classificado como um agente potencialmente cancerígeno, o ácido não se degrada facilmente, acumulando-se no meio ambiente e provocando danos severos à população exposta. A cada nova descoberta, Bilott se vê mais determinado a impedir que o teflon continue sendo produzido sem controle, mesmo que isso signifique colocar sua carreira e sua vida em risco.

O filme aborda de maneira sensível e crítica as repercussões da contaminação ambiental, mostrando como a poluição química desencadeia uma série de enfermidades, incluindo o surgimento de cânceres e malformações congênitas em recém-nascidos. Além de enfrentar uma batalha jurídica, Bilott precisa conquistar a confiança e o apoio da comunidade, que sofre diretamente os efeitos desse envenenamento ambiental. Sua luta não é apenas contra a DuPont, mas também contra a inércia e o medo que paralisam os habitantes locais.

Mark Ruffalo, que também é produtor do longa, mergulhou de cabeça no papel, reunindo-se diversas vezes com o verdadeiro Rob Bilott para entender sua trajetória emocional e profissional. O ator buscou capturar a essência de um homem que, mesmo pressionado por todos os lados, não recua diante da injustiça. A dedicação do elenco é um ponto alto da produção, que, apesar de contar com um orçamento modesto de 11 milhões de dólares, reúne grandes talentos como Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman, Victor Garber, e Mare Winningham. Nenhum deles estava motivado por grandes cachês, mas sim pela relevância da história que estavam contando.

A narrativa se mantém fiel à simplicidade dos fatos, sem recorrer a efeitos especiais exagerados. O foco é o roteiro meticuloso, as atuações genuínas e a fotografia sombria, que traduz o peso das questões levantadas. A DuPont, por sua vez, não ofereceu qualquer colaboração à produção, o que reforça a atmosfera de tensão e mistério que permeia o filme.

Com uma crítica social e ambiental poderosa, “O Preço da Verdade” foi aclamado pela crítica, conquistando 89% de aprovação no Rotten Tomatoes. A produção não apenas lança luz sobre um caso histórico, mas também levanta reflexões urgentes sobre os limites éticos das grandes corporações e os custos humanos da poluição industrial.

Filme: O Preço da Verdade

Direção: Todd Haynes

Ano: 2019

Gênero: Thriller/Drama/Mistério/Biografia

Nota: 9