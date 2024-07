Suspense com Mark Ruffalo que atraiu mais de 145 milhões de pessoas aos cinemas está na Netflix

Um filme de destaque com efeitos visuais impressionantes e um elenco notável, “Truque de Mestre” é uma produção de 2013, dirigida por Louis Leterrier e escrita por Ed Solomon, Boaz Yakin e Edward Ricourt. A trama envolve uma intensa perseguição. O grupo central, conhecido como Os Quatro Cavaleiros, é composto por mágicos habilidosos: Merritt McKinney (Woody Harrelson), Henley Reeves (Isla Fisher), Jack Wilder (Dave Franco) e J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg). Cada membro possui talentos únicos, utilizados em espetáculos grandiosos. No entanto, eles não são apenas artistas de palco; em cada apresentação, realizam assaltos a bancos ou contas bancárias, distribuindo o dinheiro obtido ao público por meio de truques aparentemente inexplicáveis.

Essa atividade os coloca na mira do FBI, que busca entender os métodos e motivações dos furtos. A investigação é conduzida pelos detetives Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) e Alma Dray (Mélanie Laurent). Além deles, Thaddeus Bradley (Morgan Freeman), um especialista em desmascarar ilusionistas, e Arthur Tressler (Michael Caine), o financiador dos espetáculos, desempenham papéis essenciais tanto nos shows quanto na perseguição policial.

Os detetives começam a suspeitar que os roubos são provas para que os mágicos possam ingressar em uma antiga fraternidade chamada “O Olho”. No entanto, também consideram a possibilidade de essa sociedade secreta ser apenas uma distração para evitar que sejam capturados. O filme entrelaça elementos de investigação com ilusionismo, deixando o público constantemente questionando o que é real e o que faz parte do espetáculo. Os Quatro Cavaleiros operam como uma versão moderna de Robin Hood, redistribuindo riqueza de maneira ilegal, mas com um senso de justiça particular.

A narrativa levanta questões sobre a moralidade dessas ações. Afinal, quem são os verdadeiros vilões: os mágicos que desafiam a lei para beneficiar o público, ou as instituições financeiras e seguradoras que, dentro da legalidade, exploram a população? Enquanto o público decide seu lado, os detetives seguem focados em aplicar a lei.

Repleto de efeitos visuais estonteantes, perseguições emocionantes, atuações memoráveis e inúmeras reviravoltas, “Truque de Mestre” cumpre seu papel como um sucesso de bilheteria. A crítica também recebeu bem o filme, elogiando seu roteiro complexo e envolvente.

Contudo, o filme pode pecar pelo excesso em certos momentos, exagerando na fantasia e nos plot twists. Para aqueles que preferem uma narrativa mais enxuta e realista, a abundância de informações pode ser um ponto negativo. Por outro lado, se o objetivo é puro entretenimento e um mergulho na fantasia cinematográfica, “Truque de Mestre” é uma escolha certeira.

Inspirado em elementos da série “The Magician” de 1973, o filme oferece uma experiência nostálgica para alguns espectadores. Em resumo, “Truque de Mestre”, na Netflix, entrega uma combinação de diversão, entretenimento e escapismo, mantendo o público envolvido do início ao fim.

Título: Truque de Mestre

Direção: Louis Laterrier

Ano: 2013

Gênero: Policial/Mistério

Nota: 7/10