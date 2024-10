Quer uma série de verdade, engraçadíssima e inteligente, que vale a pena assistir? Tem uma na Netflix

Num cenário distópico, deuses caídos, frustrados em sua própria existência, voltam sua atenção para os dilemas dos mortais, que já enfrentam suas próprias dificuldades diárias. “Kaos”, uma série da Netflix, explora temas como poder, destino, redenção e amor, abordando questões existenciais sob um prisma mitológico. Criada por Charlie Covell, o mesmo responsável por “The End of the F**king World”, a série constrói uma narrativa sombria e moderna que revisita contos de fadas e mitologia grega em oito episódios interligados, mas com enredos independentes.

Roger Scruton, crítico de arte britânico, via a beleza como um elemento essencial para enfrentar a vida, defendendo que ela deveria guiar todos os aspectos do comportamento humano. Ele argumentava que a estética, longe de surgir naturalmente no cotidiano, exigia atenção a certos paradigmas para que a verdadeira arte não fosse confundida com produções medíocres e comerciais. Scruton reconhecia que o avanço tecnológico, embora necessário, havia corroído a simplicidade e a beleza do mundo, e que esse processo de deterioração se prolongaria indefinidamente.

Prometeu, narrador de “Kaos”, revela os planos de um Zeus irado, que, cansado de sua tolerância anterior, busca a destruição da humanidade. Covell atualiza os mitos gregos, que moldaram a cultura ocidental, transpondo-os para o contexto contemporâneo. Zeus, esgotado, afasta-se de Hera e volta-se para Dionísio, igualmente desiludido após suas festas intermináveis. A trama ganha intensidade a partir do quarto episódio, com sequências no mundo dos mortos, onde o elenco finalmente encontra sua dinâmica, elevando a narrativa a outro patamar, mais próximo do ideal estético defendido por Scruton.

Série: Kaos

Criação: Charlie Covell

Ano: 2024

Gêneros: Drama

Nota: 8/10