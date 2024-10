A deliciosa comédia romântica com Hugh Grant que vai te fazer flutuar, na HBO Max

Ser ator é frequentemente se expor a situações que exigem uma vulnerabilidade intensa. Há momentos em que é necessário aparecer nu em cena, em outros, estar sem maquiagem, e até ter que se envolver em contatos íntimos com colegas de trabalho. Essas circunstâncias podem ser constrangedoras, e muitos profissionais acabam despersonalizando-se para lidar com esses desafios.

Um exemplo notável é “Letra e Música”, uma comédia romântica leve e inofensiva que, curiosamente, deixou Hugh Grant bastante constrangido ao ter que cantar, algo que inicialmente ele relutou em fazer até ser convencido a participar. Imagine a surpresa dele ao saber que teria que cantar em uma cena diante de um ginásio lotado! No entanto, a experiência de atuar ensina os artistas a superar seus maiores medos, ou, em alguns casos, a criar traumas ainda mais profundos.

No filme, Hugh Grant interpreta Alex Fletcher, um cantor que fez sucesso nos anos 1980, mas que agora se encontra em meio ao ostracismo. Na tentativa de se reinventar, Alex consegue a chance de escrever uma canção para a famosa artista pop Cora Corman, interpretada por Haley Bennett. O desafio de compor um novo sucesso é grande, e ele encontra apoio e inspiração em Sophie Fisher, vivida por Drew Barrymore, uma compositora que está passando por uma fase complicada em sua vida.

À medida que trabalham juntos na nova canção, Alex e Sophie desenvolvem uma conexão emocional e acabam se apaixonando. No entanto, adaptar-se ao novo mercado e conquistar a nova geração de ouvintes se revela mais difícil do que o esperado. A química entre Drew Barrymore e Hugh Grant se destaca, trazendo uma atmosfera leve e descontraída à narrativa. As atuações encantadoras da dupla elevam a experiência do filme, que ganha ainda mais pontos positivos ao ter a música como um elemento central da trama.

“Letra e Música” é um projeto que, embora não tenha grandes ambições, é repleto de carinho. O filme proporciona entretenimento leve, com um roteiro previsível que oferece conforto. Com deliciosas referências à música e à cultura pop, há uma cena memorável em que os personagens de Grant e Barrymore se encontram em uma loja de discos, que é, na verdade, uma Tower Records localizada ao lado do Lincoln Center, entre a Broadway e a 66th Street. Curiosamente, a loja fechou poucos meses após o lançamento do filme, em 2007.

Marc Lawrence, o diretor do filme, é conhecido por ter trabalhado em quatro comédias românticas estreladas por Hugh Grant. As produções incluem “Amor à Segunda Vista”, “Letra e Música”, “Cadê os Morgan?” e “Virando a Página”. Cada um desses filmes reflete a capacidade de Grant de trazer charme e humor aos seus papéis, e “Letra e Música” não é exceção, tornando-se uma experiência agradável para os amantes do gênero.

Filme: Letra e Música

Direção: MArc Lawrence

Ano: 2007

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8