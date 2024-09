A maior comédia romântica de todos os tempos, com Julia Roberts e Hugh Grant, agora no Prime Video

O cinema possui a capacidade de engrandecer os sentimentos humanos, moldando-os de maneiras que a vida cotidiana jamais permitiria. Ele transforma o ordinário em extraordinário, conferindo novas dimensões às experiências, fazendo-nos ver o mundo sob uma lente diferente. Na tela, o amor, em particular, assume proporções monumentais, muitas vezes distantes das limitações do real. Um exemplo claro desse fenômeno é encontrado no trabalho do cineasta francês Alain Resnais, cujas obras capturam a complexidade das emoções humanas em sua forma mais crua e intensa.

Em seu filme de 1959, “Hiroshima, Meu Amor”, explora a relação entre uma atriz francesa e um arquiteto japonês, Resnais evita os clichês típicos das histórias de amor. Ao invés de se concentrar em uma atração superficial e em diálogos sedutores em cenários idílicos, ele busca algo mais profundo, retratando um relacionamento fadado ao fracasso, mas irresistível ao público. O filme, cuja narrativa foi escrita por Marguerite Duras, expõe os corações fragmentados dos protagonistas, que, assim como a cidade em que se encontram, estão em ruínas. Eles são figuras atormentadas, presas entre a realidade e o sonho, agarrando-se a uma ilusão de felicidade, apesar das evidências contrárias.

Décadas depois, o diretor britânico Roger Michell percorre um caminho semelhante, mas com uma abordagem bem diferente. Em “Um Lugar Chamado Notting Hill”, ele se vale dos clichês de uma comédia romântica clássica para contar a história de um romance improvável entre um dono de livraria e uma atriz famosa. Embora o enredo apresente algumas inconsistências, o filme encanta o público ao celebrar o amor em sua forma mais simples e encantadora. A química entre os personagens é inegável, e o roteiro explora habilmente o contraste entre o glamour de Hollywood e a simplicidade de uma livraria modesta.

A relação entre os dois personagens centrais não é construída com base em atração física imediata ou em tensões óbvias, como acontece em muitos romances fictícios. Em vez disso, o filme investe em um desenvolvimento mais sutil, onde o charme reside na maneira como os personagens se aproximam, mesmo em meio a situações improváveis. A simplicidade do protagonista, alheio ao estrelato de sua amada, é o que torna a relação especial. O público rapidamente se apega a essa ideia, encontrando verossimilhança no romance aparentemente improvável.

A narrativa de Michell resiste à tentação de apelar para soluções fáceis, permitindo que o relacionamento se desenrole de forma orgânica. Embora se trate de um filme voltado para o entretenimento, ele não perde sua profundidade emocional, apresentando um romance que, embora clichê em alguns aspectos, conquista pela sua sinceridade. Como os melhores amores da ficção, a história pode não resistir ao teste do tempo, mas certamente permanece viva na memória, evocando o charme das antigas histórias de amor.

Filme: Um Lugar Chamado Notting Hill

Direção: Roger Mitchell

Ano: 1999

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 10