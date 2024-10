Drama baseado em história impactante e desesperadora da Segunda Guerra, indicado a 165 prêmios e vencedor do Oscar, está na Netflix

“O Jogo da Imitação”, vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado em 2015, revela a extraordinária trajetória de Alan Turing, um gênio incompreendido cuja vida foi marcada pela inovação e pela tragédia. Matemático brilhante, criptoanalista e pioneiro da computação, Turing desenvolveu um sistema capaz de decifrar os códigos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, salvando incontáveis vidas e encurtando o conflito. No entanto, mesmo com sua inegável contribuição à humanidade, ele foi cruelmente punido por ser gay, condenado à castração química em 1952 pela lei inglesa da época.

Benedict Cumberbatch, conhecido por interpretar personagens complexos e socialmente desajustados como Sherlock Holmes, incorpora com maestria a figura de Turing, oferecendo uma performance que combina arrogância e vulnerabilidade. A biografia do cientista, pouco conhecida por muitos, revela um homem cuja genialidade foi manchada pela intolerância. Condenado por “indecência grosseira”, Turing foi forçado a receber injeções de hormônios femininos, o que o levou à impotência e ao isolamento. Perdeu seu emprego, foi banido dos Estados Unidos e, após ser acusado de espionagem, sua saúde mental e física entrou em colapso. Em 1954, ele tirou sua própria vida ingerindo cianeto.

O roteiro, estruturado como um enigma, reflete a mente analítica de Turing, alternando entre diferentes momentos cruciais de sua vida. Sua descoberta da sexualidade, o relacionamento com sua colega Joan Clarke (Keira Knightley) e sua incalculável contribuição para a vitória dos Aliados são explorados de forma sutil e impactante. Cada detalhe é cuidadosamente costurado, criando uma narrativa que, além de informativa, é também profundamente comovente.

Além de ser um thriller envolvente, o filme presta homenagem à mente brilhante de Turing, cujo legado transcende a tecnologia que ele ajudou a criar. Em um gesto tardio, a Rainha Elizabeth II concedeu-lhe um perdão póstumo em 2013, reconhecendo o erro histórico que manchou sua vida. A ironia final é que o homem que acelerou o fim da guerra e lançou as bases da era digital foi tratado com crueldade por uma sociedade incapaz de aceitar sua essência. O filme, portanto, é mais que um relato biográfico; é uma reflexão sobre a injustiça que muitos gênios enfrentaram ao longo da história.

Filme: O Jogo da Imitação

Direção: Morten Tyldum

Ano: 2014

Gênero: Biografia / Thriller/ Drama

Nota: 10/10