Atuação impecável de Benedict Cumberbatch em novo fenômeno da Netflix

“Eric”, uma série criada por Abi Morgan e estrelada por Benedict Cumberbatch, Gabby Hoffmann e Dan Fogler, aborda vários temas complexos. A trama explora desde violência familiar e corrupção policial até homofobia e abuso infantil, tendo como pano de fundo o desaparecimento de Edgar (Ivan Morris Howe), um garoto de 9 anos. No entanto, o mistério não gira em torno do paradeiro de Edgar ou se ele está vivo, pois esses pontos são rapidamente solucionados. O foco se desloca para a violência e criminalidade que envolvem seu desaparecimento.

Edgar é filho de Vincent (Cumberbatch), co-criador de um popular programa infantil de bonecos no estilo de “Vila Sésamo”, sucesso na televisão dos anos 1980, período em que a série se passa. Apesar de ser considerado um gênio, Vincent é uma figura contraditória: um bem-sucedido profissional de Manhattan que vive com sua esposa Cassie (Hoffmann) e o filho Edgar. Esquizofrênico, alcoólatra e narcisista, ele tenta, sem muito êxito, não repetir os erros de seu próprio pai, um homem emocionalmente distante.

As discussões entre Vincent e Cassie são frequentes e violentas, o que deixa Edgar constantemente amedrontado. Esse medo leva o menino a criar um monstro gigante azul de 2 metros, chamado Eric, que simboliza seus sentimentos. Edgar desaparece após seu pai esquecer de levá-lo à escola, fazendo com que ele decida ir sozinho.

A relação de Vincent é complicada com todos ao seu redor: seus pais, sua esposa, seu filho e os colegas de trabalho, que o consideram arrogante e instável. Com o passar dos dias sem notícias de Edgar, a saúde mental de Vincent se deteriora ainda mais, levando-o a buscar consolo no álcool e intensificando suas crises de esquizofrenia.

Neste cenário, Eric, o monstro criado por Edgar, passa a aparecer para Vincent, oferecendo ajuda na busca pelo filho. Contudo, essa presença imaginária mais atrapalha do que auxilia, agravando o estado mental de Vincent. No limite da sanidade, Vincent é expulso de casa por Cassie, que, grávida e em um relacionamento extraconjugal, decide assumir a nova fase de sua vida.

A narrativa também acompanha o investigador Michael Ledroit (McKinley Belcher III), um homem negro e gay que enfrenta racismo dentro de sua própria delegacia e teme que sua sexualidade seja descoberta, o que poderia prejudicar sua carreira. Casado com um homem gravemente doente devido à AIDS, Ledroit luta para se manter firme em uma Manhattan violenta e implacável, onde crianças, especialmente negras, são vítimas fáceis de abuso sexual.

Enquanto o desaparecimento de Edgar, um garoto branco de classe média, recebe ampla cobertura midiática, dezenas de outras crianças, como Marlon Rochelle, permanecem desaparecidas sem a devida atenção da mídia ou da polícia. À medida que Ledroit investiga o caso de Edgar, ele se depara com a verdade sobre esses outros desaparecimentos, revelando a profundidade da criminalidade e os problemas sociais mais amplos da cidade.

“Eric”, na Netflix, oferece uma exploração profunda de temas como violência, racismo e desigualdade, utilizando o desaparecimento de um garoto como ponto de partida para desvelar uma rede de criminalidade e injustiça que permeia a sociedade. A série não só se destaca por seu enredo envolvente e a tensão, mas também por sua capacidade de trazer à tona questões pertinentes e muitas vezes negligenciadas.

Série: Eric

Criação: Abi Morgan

Ano: 2024

Gênero: Policial/Suspense/Drama

Nota: 9/10