Comédia com Zac Efron e Matthew Perry, na HBO Max, é antídoto contra a tristeza e o mau humor

Em 2009, Zac Efron era o fenômeno adolescente do momento. Seus olhos claros, cabelos ondulados e talentos inegáveis o colocavam no topo da fama. Embora “High School Musical” tenha sido o trampolim que o lançou para o estrelato, foram os trabalhos seguintes que mostraram que ele era mais do que apenas um rosto bonito. Efron tinha muito a oferecer. Naquele ano, ele estrelou a comédia “17 Outra Vez”, dirigida por Burr Steers, com roteiro de Jason Filardi. Esse filme se tornou um excelente exemplo de que Efron não era apenas um ídolo teen, mas um ator com grande potencial.

Embora seja uma comédia leve e sem pretensões de grandes premiações, “17 Outra Vez” permite que Efron mostre todo o seu carisma e habilidade de improviso. A trama é uma versão moderna de “Young Again”, de 1986, estrelado por Keanu Reeves. No longa, Efron interpreta Mike O’Donnell, um promissor jogador de basquete que sonha em garantir uma vaga na universidade por meio de seu talento esportivo. No entanto, quando sua namorada do ensino médio, Scarlet, revela estar grávida, Mike vê seus planos de futuro desmoronarem.

A narrativa avança cerca de 17 anos no tempo. Agora, Mike, interpretado por Matthew Perry, está preso em um casamento fracassado com Scarlet (Leslie Mann), e o casal tem dois filhos adolescentes. Prestes a se divorciar, Mike sente que sua vida é um amontoado de frustrações, acreditando que, se não tivesse se casado e formado uma família, teria realizado todo o seu potencial, ingressado na universidade e se tornado um homem de sucesso.

Essas frustrações, alimentadas por anos, refletiram diretamente no modo como Mike se comportava como marido e pai. Ele passou a culpar Scarlet pelo que considerava ser seu fracasso e, por isso, nunca conseguiu estabelecer uma conexão real com os filhos. Maggie (Michelle Trachtenberg), sua filha mais velha, é uma adolescente rebelde, envolvida em um relacionamento com o valentão da escola, enquanto Alex (Sterling Knight) é um jovem tímido, sem confiança, que não consegue falar com a garota de quem gosta e se sente incapaz de atender às expectativas do pai em relação ao basquete.

Em uma noite, Mike volta à sua antiga escola, onde ele viveu seus dias de glória no ensino médio, e deseja poder retornar à juventude. Misteriosamente, seu desejo é atendido, e ele acorda no dia seguinte com o mesmo corpo que tinha aos 17 anos.

Apesar de ter recuperado a aparência de adolescente, as coisas ao seu redor permanecem as mesmas. Seu casamento ainda está em ruínas e seus filhos continuam enfrentando os desafios típicos da adolescência. Aproveitando a oportunidade, Mike decide se infiltrar na escola como estudante e se aproximar dos filhos, tentando orientá-los e ajudá-los a fazer escolhas melhores.

Ao longo dessa jornada, enquanto tenta guiar Maggie e Alex por um caminho mais saudável, é o próprio Mike quem acaba amadurecendo. Ele começa a entender as causas de suas frustrações e aprende o verdadeiro valor da família. No fim, percebe que suas escolhas, mesmo as que inicialmente considerou equivocadas, o levaram a algo muito mais importante do que o sucesso profissional: a conexão com aqueles que ama.

“17 Outra Vez” é uma comédia divertida e encantadora, repleta de performances cativantes e diálogos espirituosos que certamente arrancam boas risadas. Zac Efron brilha ao mostrar sua habilidade com o basquete, realizando truques com a bola sem recorrer a efeitos especiais, além de exibir seu talento na dança e todo o carisma que o papel exige. É um filme que, além de entreter, oferece momentos de reflexão, convidando o público a pensar sobre suas próprias escolhas e o impacto que elas têm em suas vidas.

Filme: 17 Outra Vez

Direção: Burr Steers

Ano: 2009

Gênero: Drama/Comédia

Nota: 8