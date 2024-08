Thriller psicológico com Zac Efron, no Prime Video, vai te deixar à beira da loucura

“Gold” é um thriller de ritmo lento e introspectivo, ambientado em um futuro próximo, em um local não identificado, mas caracterizado por um deserto inóspito e remoto. Zac Efron e Anthony Hayes interpretam uma dupla de homens sem passado explicado e sem nomes, que encontram uma gigantesca pepita de ouro no deserto. Grande demais para ser transportada em seu pequeno caminhão, os homens decidem que um deles precisa buscar equipamento para transportar o ouro, enquanto o outro permanece para guardar o achado.

Enquanto o personagem de Efron é deixado no deserto, ele enfrenta uma série de infortúnios. Solidão, calor, cansaço, fome e paranoia começam a dominá-lo. Levado ao extremo de sua sanidade e dos limites do corpo humano, ele aguarda ansiosamente o retorno de seu companheiro, que aparentemente enfrenta dificuldades imprevistas, atrasando seu regresso. Durante esse período, o personagem de Efron é assombrado por visões de uma mulher que ronda seu acampamento, parecendo sempre à espreita, pronta para atacá-lo. Ao mesmo tempo, cães selvagens e famintos vagam pelo deserto, procurando por qualquer coisa que possa alimentá-los.

O protagonista luta com todas as suas forças para sobreviver às adversidades internas e externas, incluindo a própria imprevisibilidade da natureza, enquanto tenta proteger a pepita de ouro. Seus esforços nos fazem refletir sobre a ganância humana e até onde as pessoas são capazes de ir em sua busca pela riqueza.

O thriller de sobrevivência acompanha os desafios físicos e mentais enfrentados pelos personagens centrais, em uma linha semelhante a outros filmes do gênero, como “127 Horas”, “A Sociedade da Neve” e “No Limite do Amanhã”. O filme conta basicamente com três personagens e é ambientado em um único cenário, o que aumenta a dependência do desempenho dos atores para dar dinamismo e movimento à história. Zac Efron carrega o filme nas costas, oferecendo uma atuação convincente e desesperada. No entanto, a falta de familiaridade com os personagens pode tornar a experiência superficial e desinteressante, especialmente porque pouca coisa acontece ao longo do filme, apesar de a maioria das cenas serem angustiantes e tensas.

Com uma paleta de tons quentes e terrosos, as cenas frequentemente parecem monocromáticas, reforçando a sensação de aridez, desesperança e ausência de vida. O brilho implacável do sol e do ouro contribui para a criação de uma atmosfera sufocante. Os closes em Zac Efron mostram a deterioração física e emocional de seu personagem, ampliando ainda mais a sensação de angústia e desolação.

Filme: Gold

Direção: Anthony Hayes

Ano: 2022

Gênero: Drama/Suspense Psicológico

Nota: 8