Mais doçura para sua tarde: comédia romântica com Bradley Cooper e Emma Stone acaba de chegar à Netflix

Se há um filme injustiçado, esse é “Sob o Mesmo Sol”, de Cameron Crowe, o diretor por trás de obras inesquecíveis como “Jerry Maguire: A Grande Virada”, “Quase Famosos” e “Vanilla Sky”. Embora tenha recebido o Oscar de Melhor Roteiro Original em 2001 por “Quase Famosos”, considero que Crowe recebeu pouquíssimo reconhecimento pelo conjunto de seus trabalhos. Seus filmes podem não ser os maiores colecionadores de prêmios, mas são quase sempre favoritos de um público fiel e apaixonado.

No entanto, “Sob o Mesmo Sol” não foi bem recebido pela crítica. O filme, que Crowe dirigiu e roteirizou, recebeu uma avaliação de 5.4 no IMDb e apenas 20% no Tomatômetro, o que, pessoalmente, considero uma injustiça. O longa pode não ser uma obra-prima, mas é, sem dúvidas, um bom filme, com atuações especiais e cenas particularmente marcantes.

A trama gira em torno de Brian Gilcrest (Bradley Cooper), um militar mercenário que aceita trabalhos de caráter duvidoso e é contratado para ir ao Havaí supervisionar o lançamento ultrassecreto de um satélite. Por ser visto como pouco confiável, ele é designado a trabalhar sob a supervisão da piloto e capitã da Força Aérea Allison Ng (Emma Stone). No decorrer da missão, Gilcrest enfrenta uma série de dilemas morais e pessoais, especialmente ao retornar a um lugar que foi importante em sua vida.

No Havaí, Brian reencontra sua ex-noiva, Tracy (Rachel McAdams), que agora está casada e tem dois filhos. Apesar do amor de seu marido, John “Woody” Woodside (John Krasinski), o relacionamento deles passa por dificuldades. Woody é um homem que tem problemas em expressar seus sentimentos e, por isso, prefere demonstrar seu afeto por meio de gestos que, muitas vezes, passam despercebidos ou são mal interpretados por Tracy. Esse problema de comunicação, somado à chegada de Gilcrest, traz crises ao casamento e leva Tracy a repensar sua história com o ex-noivo.

Enquanto Brian ainda nutre sentimentos por Tracy, ela faz revelações inesperadas sobre o relacionamento que tiveram há mais de uma década. Ao mesmo tempo, ele começa a desenvolver uma relação com a capitã Ng, cuja postura ética e moral contrastam com as escolhas duvidosas de Gilcrest. Esse conflito pessoal torna-se o centro da narrativa, à medida que Brian é forçado a confrontar seu passado e refletir sobre o tipo de pessoa que deseja ser no futuro.

Paralelamente ao drama amoroso, Gilcrest precisa cumprir sua missão secreta, o que o faz reavaliar suas atitudes e as consequências de suas ações. O filme mistura romance, drama e comédia, criando uma trama com nuances interessantes e complicações emocionais. Ainda assim, “Sob o Mesmo Sol” traz uma atmosfera leve e familiar, que convida o espectador a refletir sobre a vida e as escolhas que fazemos, sem deixar de proporcionar momentos de conforto e descontração.

Na época do lançamento, o filme sofreu críticas pesadas pela escalação de Emma Stone para o papel de uma personagem de origem asiática e havaiana. A Capitã Ng é descrita como meio chinesa e meio havaiana, e a escolha de uma atriz sem ascendência asiática foi alvo de reprovações públicas. A polêmica foi tão grande que a própria Emma Stone pediu desculpas durante a cerimônia do Oscar, após ser mencionada por Sandra Oh. Além disso, o filme foi criticado pela escassa representação de nativos havaianos, o que levou o diretor Cameron Crowe a se retratar publicamente pela escolha equivocada de elenco.

Apesar dessas controvérsias, é inegável o charme presente na escrita de Cameron Crowe. Seus personagens, muitas vezes ambíguos, são complexos e carismáticos, facilitando a identificação do público. Em “Sob o Mesmo Sol”, essa habilidade não é diferente: o filme é carregado de doçura e boas intenções, mesmo que os erros na escolha de elenco e outros detalhes não tenham sido perdoados pela crítica e pelo público.

Por fim, embora “Sob o Mesmo Sol” não tenha alcançado o sucesso esperado, ele oferece momentos de reflexão e leveza, características que são marcas registradas de Crowe. É um filme que, apesar de suas falhas, ainda pode conquistar quem busca uma história com coração e uma pitada de introspecção.

Filme: Sob o Mesmo Sol

Direção: Cameron Crowe

Ano: 2015

Gênero: Drama/Comédia/Romance

Nota: 9