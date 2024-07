Indicado a 41 prêmios, incluindo o Oscar, filme com uma das melhores atuações de Tom Cruise em sua carreira está na Netflix

Lançado em 13 de dezembro de 1996, “Jerry Maguire: A Grande Virada” continua relevante e envolvente. O filme de Cameron Crowe aborda com leveza temas profundos, utilizando o futebol como metáfora para explorar dilemas éticos e emocionais. Quase trinta anos depois, a narrativa de um homem penalizado por sua sinceridade permanece atual, refletindo mudanças insignificantes na sociedade.

Cameron Crowe, com habilidade, desenha uma paisagem onde cada era tem suas dificuldades específicas. Alguns problemas são facilmente resolvidos, enquanto outros nos consomem completamente. Apenas uma motivação muito poderosa nos faz abandonar nossos sonhos e enfrentar medos antigos, em um mundo onde sempre há aqueles prontos para nos prejudicar. O filme retrata esse cenário com delicadeza, evocando memórias que moldam nossa identidade e nos definem muito antes de o mundo nos conhecer. “Jerry Maguire” é, assim, uma fábula contemporânea sobre valores eternos.

O protagonista, Jerry, interpretado magistralmente por Tom Cruise, é um personagem carismático e multifacetado. Bonito, rico e determinado, Jerry representa o epítome do sucesso. Cruise, cuja carreira já estava consolidada com papéis notáveis, traz profundidade e nuances ao personagem. O filme destaca a vulnerabilidade de Jerry, cujo topo é um lugar repleto de perigos. Um pequeno deslize ameaça sua posição e a segurança de seu plantel de jogadores milionários da NFL.

A queda de Jerry, provocada por um erro que deveria ter sido um ponto a seu favor, é conduzida por Crowe com naturalidade. A trama ganha um charme despretensioso, diferenciando-se dos outros sucessos de Cruise, como as franquias “Missão Impossível” e “Top Gun”. A frase de Jerry, “Este é um meio cínico”, resume a natureza do ambiente em que ele se encontra, e sua queda é um reflexo dessa realidade.

No segundo ato, Crowe amplia o foco, permitindo que Renée Zellweger e Cuba Gooding Jr. brilhem. Dorothy Boyd, interpretada por Zellweger, é a única a acreditar em Jerry desde o início. Seu relacionamento com Jerry, cheio de altos e baixos, é explorado com sensibilidade. Paralelamente, o personagem de Gooding Jr., Rod Tidwell, enfrenta seus próprios desafios, tanto profissionais quanto pessoais. Gooding Jr. se destaca, mostrando uma versatilidade que o distancia de outros trabalhos, como “Mãos Talentosas: A História de Ben Carson”.

“Jerry Maguire”, na Netflix,é um filme que, mesmo após quase três décadas, ainda ressoa com seu público. A combinação de performances marcantes, direção sensível e uma narrativa que explora as complexidades da verdade e do sucesso fazem dele um clássico moderno. Ao revisitar esta obra, fica claro que, apesar das mudanças ao longo dos anos, os dilemas humanos retratados por Crowe continuam profundamente relevantes.

Filme: Jerry Maguire: A Grande Virada

Direção: Cameron Crowe

Ano: 1996

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 8/10