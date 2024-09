Baseado em história de crimes reais aterrorizantes, filme com Nicolas Cage e John Cusack, na Netflix, vai te deixar impactado

Baseado em uma narrativa real e tão perturbadora quanto os piores pesadelos, o longa de 2013, “Sangue no Gelo”, dirigido por Scott Walker, mergulha no sombrio universo de crimes que chocaram o Alasca na década de 1980. Com Nicolas Cage e John Cusack liderando o elenco, a trama se desenrola em torno da caçada implacável por um serial killer que aterrorizou a região. O filme foca na trajetória de um investigador que, determinado a fazer justiça, persegue incansavelmente um assassino de prostitutas, baseado em um caso verdadeiro que chocou o país.

A história é centrada na figura de Robert Hansen, interpretado por John Cusack, um homem aparentemente comum que, nas sombras, se tornou um dos criminosos mais cruéis da história americana. Entre 1980 e 1983, Hansen foi responsável pelo desaparecimento e morte de cerca de 20 mulheres na região de Anchorage. Sua habilidade em manipular sua imagem pública, aliada ao desejo profundo de vingança cultivado desde a infância, tornou suas ações ainda mais horrendas.

Desde cedo, Hansen enfrentou problemas pessoais. Alvo de bullying e vivendo em uma família disfuncional, ele cresceu com uma autoestima profundamente abalada, alimentando fantasias de vingança. Seu isolamento e suas habilidades com armas evoluíram de hobbies inofensivos para ferramentas em sua sombria jornada criminosa. Em 1957, ele entrou para as Forças Armadas, onde rapidamente se destacou por seu comportamento agressivo. Um marco em sua trajetória foi a prisão por incendiar uma garagem de ônibus escolares, um crime que o levou a passar dois anos na cadeia.

Após ser libertado, Hansen se mudou para Anchorage, onde conseguiu manter uma fachada de homem de família respeitável. No entanto, essa aparência era apenas uma cortina de fumaça que escondia sua verdadeira face: um predador sexual em série. Ele foi preso por estupro em 1972, mas, em vez de ser contido, conseguiu refinar seus métodos.

Hansen sequestrava prostitutas, levando-as para uma cabana isolada na floresta. Lá, as mantinha cativas por alguns dias, submetendo-as a abusos inimagináveis. Eventualmente, as libertava na mata, nuas e vendadas, para caçá-las como se fossem animais. Seu reinado de terror parecia sem fim até que uma vítima, Cindy Paulson, interpretada por Vanessa Hudgens, conseguiu escapar. Encontrada por um caminhoneiro na estrada, Cindy relatou sua experiência à polícia, mas inicialmente não foi acreditada, até que mais corpos começaram a surgir.

Nicolas Cage assume o papel do sargento Jack Halcombe, o agente que se dedica a levar Hansen à justiça. Ao tentar convencer Cindy a continuar com suas denúncias, ele enfrenta a desconfiança da jovem, que, cansada de ser ignorada pelas autoridades, hesita em colaborar. A relação entre os dois se transforma em uma parceria, crucial para capturar o serial killer.

“Sangue no Gelo”, disponível na Netflix, segue uma fórmula já estabelecida em filmes sobre serial killers, sem, contudo, oferecer grandes inovações ao gênero. Mesmo assim, para aqueles que apreciam histórias criminais e documentários sobre casos reais, o filme cumpre seu papel, entregando uma narrativa tensa e envolvente. Embora não reinvente a roda, a força do longa reside nas atuações sólidas de seu elenco principal, que conseguem dar vida e profundidade aos personagens, mantendo o público intrigado até o fim. A combinação de atuações convincentes e a fidelidade aos eventos reais tornam o filme uma escolha interessante para os fãs desse tipo de trama.

Filme: Sangue no Gelo

Direção: Scott Walker

Ano: 2013

Gênero: Biografia/Policial/Drama

Nota: 8/10