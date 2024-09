O filme de ação que lotou cinemas, faturou 1 bilhão e fez o mundo se apaixonar por Nicolas Cage está na Netflix

Há histórias que surgem para suavizar as cruéis verdades da humanidade, e o conto do Cavaleiro Fantasma é um desses. Dizem que ele é uma alma condenada, destinada a vagar pelo mundo cobrando acordos esquecidos com o demônio. San Venganza, uma pequena cidade texana, teve sua parcela desse terror há décadas, quando o Cavaleiro foi enviado para reivindicar mil almas em nome de uma promessa macabra. O enredo, cercado de mistério, traz à tona o temor do próprio emissário de Satanás sobre as consequências devastadoras desse acordo.

A fuga do Cavaleiro Fantasma, que deveria seguir ordens do próprio Mefistófeles, desperta a fúria do submundo. O clímax da narrativa se desenvolve em um parque de diversões, onde o anti-herói, agora montado em sua Hell Cycle, enfrenta as implicações de sua nova identidade. Nesse ponto, “Motoqueiro Fantasma” começa a encontrar certa coesão, deixando para trás o caos inicial.

Os quadrinhos da Marvel Comics, populares nos anos 70, mostram Johnny Blaze como um dublê que, em um pacto para salvar seu pai, se torna uma vítima do sobrenatural, transformando-se em Motoqueiro Fantasma sob o brilho da lua cheia. Johnson, diretor e roteirista, usa essa dualidade para construir seu protagonista, embora reconheça que Blaze rouba muito tempo de tela em um filme limitado em duração.

Assim como em “Demolidor: O Homem sem Medo”, de 2003, também dirigido por Johnson, o protagonista de Nicolas Cage é atormentado por memórias de uma infância conturbada, impulsionando-o a desafios arriscados, até suicidas, com o objetivo de alcançar redenção pessoal e justiça. A tensão familiar aparece nas discussões com seu pai, Barton, que tenta afastá-lo das acrobacias que marcaram sua vida.

Paralelamente, há o drama romântico de Johnny e sua eterna indecisão com Roxanne, interpretada por Eva Mendes. Apesar dessa dinâmica, o filme foca em sua luta pessoal, e a versão de Johnson explora um protagonista pragmático, mais interessado em resolver seus dilemas com Mefistófeles, vivido por Peter Fonda. Já em “Motoqueiro Fantasma — Espírito de Vingança”, Brian Taylor e Mark Neveldine optam por um estilo mais visual, com cenas cheias de efeitos especiais e CGI, dirigidas pela equipe de Nick Allder, elevando o filme a um espetáculo gráfico.

Filme: Motoqueiro Fantasma

Direção: Mark Steven Johnson

Ano: 2007

Gêneros: Ação/Fantasia

Nota: 8/10