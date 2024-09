Na Netflix: o filme que quase não foi lançado por problemas de Johnny Depp com a Justiça

Los Angeles é uma cidade peculiar, onde policiais e gângsteres coexistem em um ambiente peculiar, frequentando os mesmos locais, saindo com as mesmas pessoas e compartilhando segredos sombrios. Em “City of Lies”, como o título sugere, crimes brutais frequentemente permanecem sem solução, um fenômeno que transcende as fronteiras da cidade e persiste nos Estados Unidos até hoje.

O caso do assassinato do rapper Christopher George Latore Wallace, conhecido como The Notorious B.I.G., em 21 de março de 1997, e a morte de Tupac Shakur, ocorrida em 13 de setembro de 1996, acenderam um alerta vermelho sobre a situação em Los Angeles. Esses eventos destacam uma ferida aberta que, décadas depois, ainda permanece sem cicatrização.

Brad Furman explora a trajetória de um detetive consumido por uma obsessão quase autodestrutiva para resolver o caso, não para aparecer nas câmeras dos noticiários, mas para fazer justiça pelo cidadão comum. Russell Wayne Poole, o detetive em questão, nunca viveu para ver a resolução do caso, mas seu empenho o tornou um verdadeiro mártir da causa.

A obsessão de Poole é introduzida através de um depoimento impactante de Voletta Wallace, mãe de B.I.G., que, em um depoimento sem emoção, exige justiça para o assassinato de seu filho. Wallace descreve B.I.G., um homem de mais de 180 quilos e 1,87 metros de altura, como se fosse um menino indefeso, ressaltando a profundidade de sua perda.

O vigésimo aniversário do crime traz à tona a revisão de artigos de jornal e entrevistas com figuras do LAPD pelo jornalista Jack Jackson, que se depara com o investigador Poole, cuja vida foi marcada pelo mistério do caso.

A colaboração entre Johnny Depp e Forest Whitaker oferece momentos memoráveis, enquanto uma cena de confronto entre um homem afro-americano e um branco na Hollywood Boulevard se transforma em uma perseguição que culmina em um tiroteio fatal. O diretor consegue destacar a dinâmica entre Frank Lyga e Kevin Gaines, interpretados por Shea Whigham e Amin Joseph, proporcionando uma visão crua e intensa do embate entre Poole e Jackson.

Embora o filme sofra com um excesso de complexidade na interação entre Depp e Whitaker em detrimento de cenas mais dinâmicas como a protagonizada por Whigham e Joseph, “City of Lies” oferece 112 minutos de entretenimento sólido, especialmente para aqueles dispostos a ignorar pequenas falhas de continuidade. É um trabalho que, embora não seja perfeito, mantém o espectador envolvido e intrigado.

Filme: City of Lies

Direção: Brad Furman

Ano: 2018

Gêneros: Drama/Crime/Thriller/Policial

Nota: 8/10