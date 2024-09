O primeiro e único filme distribuído pela Netflix a ultrapassar a marca de 500 dias no Top 10 mundial

Michele Morrone, o ator que dá vida a Massimo Torricelli no controverso filme “365 Dias”, passou por uma reviravolta em sua vida antes de alcançar a fama. Morrone trabalhava como jardineiro em uma pequena vila no norte da Itália, enfrentava dificuldades financeiras, estava recém-divorciado e lutava para seguir em frente. Em um momento de desespero, ele recebeu uma ligação inesperada da Polônia, que o convidava para interpretar o protagonista de um filme que acabaria por mudar completamente sua trajetória. O sucesso mundial de “365 Dias”, disponível na Netflix, foi avassalador, com o filme permanecendo por mais de 500 dias no Top 10 da plataforma de streaming. O sucesso foi tanto que rendeu uma sequência igualmente popular.

O enredo do filme, baseado em uma obra escrita por Blanka Lipińska e dirigido por Barbara Bialowas e Tomasz Mandes, toca em temas que frequentemente exploram a fantasia adulta, como poder, controle e o que é considerado proibido. No entanto, é importante reconhecer que esses elementos estão claramente dentro de uma ficção e não devem ser tomados como reflexos ou idealizações de comportamentos aceitáveis na vida real.

A trama de “365 Dias” gira em torno de Massimo, que passa a encabeçar um clã mafioso siciliano após o assassinato de seu pai. A narrativa de poder, controle e riqueza frequentemente associada à máfia italiana tem um forte apelo, porque cria um mundo onde os personagens vivem sem limites aparentes, alimentando o fetiche de muitos homens e mulheres.

Porém, o aspecto mais controverso do filme envolve o relacionamento entre Massimo e Laura Biel (Anna-Maria Sieklucka). Laura é sequestrada por Massimo durante uma viagem à Sicília com o namorado. A situação de sequestro, que na vida real seria traumática e criminosa, é retratada na trama como o ponto de partida para um desenvolvimento romântico. Embora isso tenha gerado muitas críticas, é crucial lembrar que o filme não passa de uma fantasia, e o próprio enredo explora essa dinâmica de forma a evidenciar que se trata de uma ficção. A relação entre Massimo e Laura, embora envolva elementos de dominação e controle, não tem a intenção de ser um modelo a ser seguido ou romantizado fora das telas.

Na narrativa, Massimo revela a Laura que já havia tido visões dela antes de conhecê-la pessoalmente, acreditando que seus destinos estavam entrelaçados. Ele então dá a ela o ultimato: se em 365 dias ela não se apaixonar por ele, ele a libertará. O filme tenta moldar Massimo como um homem apaixonado e respeitoso, que não força um envolvimento físico com Laura sem o consentimento dela.

Com o passar do tempo, Laura, que inicialmente está confusa e assustada, começa a desenvolver sentimentos por Massimo. A intensidade de sua atração mútua culmina em várias cenas eróticas e explícitas. Essas cenas, que envolvem uma estética sensual, são coreografadas para transmitir intimidade através de detalhes visuais como pele, suor, expressões faciais e sons. A produção precisou esclarecer ao público que, apesar do realismo das cenas, tudo foi realizado de maneira profissional e consensual entre os atores, afastando especulações sobre a natureza das gravações.

Contudo, o romance entre Laura e Massimo é constantemente ameaçado pelo perigo que cerca o mundo mafioso em que ele vive. Massimo, como chefe de uma organização criminosa, está sempre sob risco, e seu envolvimento com Laura inevitavelmente coloca a vida dela em perigo. Essa ameaça constante, aliada à tensão sexual e emocional entre os dois, é o que mantém o enredo em movimento.

Apesar de seu sucesso comercial, “365 Dias” foi alvo de críticas substanciais, especialmente em relação à forma como retrata relacionamentos abusivos, controle obsessivo e a glamorização da violência e do sequestro. É essencial entender o filme como uma fantasia, um produto da imaginação destinado ao entretenimento, e não como uma representação precisa ou desejável das dinâmicas de poder e afeto.

Filme: 365 Dias

Direção: Barbara Bialowas e Tomasz Mandes

Ano: 2020

Gênero: Drama/Romance

Nota: 7