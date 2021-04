10 filmes para maiores de 18 anos para ver na Netflix em 2021

Amar (2017), Esteban Crespo

O filme narra a história de Laura e Carlos, dois jovens de 17 anos que vivem a loucura do primeiro amor e tudo que o acompanha: ciúmes, inseguranças, descontrole, escapadas do colégio e as descobertas do sexo. Eles se amam tão intensamente, que a relação é quase doentia, fazendo com que eles descubram o lado obscuro dos relacionamentos.