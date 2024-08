Comédia romântica com Matthew McConaughey e Kate Hudson triplicou o próprio orçamento nas bilheterias e está na Netflix

Uma das comédias mais queridas dos anos 2000 é “Como Perder Um Homem em 10 Dias”, vagamente baseada no livro homônimo de Michele Alexander e Jeannie Long. O livro não conta a história do enredo, apenas cita comportamentos que mulheres adotam quando querem afastar homens.

O longa-metragem, dirigido por Donald Petrie e lançado em 2003, traz Kate Hudson e Matthew McConaughey nos papéis de Andie e Ben, duas pessoas que se conhecem e começam a desenvolver uma relação. O que ambos não sabem é que cada um possui uma intenção por trás desse envolvimento.

Andie é uma jornalista da revista feminina “Composure”, que assina a coluna de listas. Incumbida por sua chefe de fazer uma lista de comportamentos para “perder um homem em 10 dias”, ela precisa encontrar uma cobaia, e é quando Ben surge em seu caminho. No entanto, Ben também tem intenções por trás de seu relacionamento com Andie.

Ben trabalha em uma agência de publicidade e quer assumir uma conta que não seja medíocre. É quando tenta impressionar seu chefe com ideias para o marketing de uma empresa de diamantes. O chefe, no entanto, acredita que Ben não entende nada sobre mulheres e, por isso, não é capaz de saber o que elas pensam ou querem. Para provar que seu chefe está errado, Ben aposta que conseguirá fazer uma mulher se apaixonar por ele em 10 dias. É aí que Andie surge em seu caminho.

Sem saber das apostas um do outro, Andie e Ben começam a se encontrar. Enquanto Andie faz uma série de coisas para assustar Ben e fazê-lo evitar um relacionamento, Ben está determinado a conquistar Andie a qualquer custo, mesmo que isso exija muito de sua própria paciência e saúde mental, já que Andie adota atitudes absurdas.

Andie propositalmente se mostra carente, leva utensílios e decoração cor-de-rosa para a casa de Ben, cria um álbum com possíveis fotos de seus futuros filhos, compra um cachorro para ele cuidar, entre várias outras situações que criam toda a atmosfera de humor na comédia romântica. Enquanto isso, Ben luta contra sua vontade de dar o fora em Andie para cumprir o combinado com o chefe. No entanto, para a frustração de ambos, eles acabam se apaixonando de verdade, mas a revelação de que a relação era apenas uma aposta para ambos poderá estragar tudo.

Com um custo de 50 milhões de dólares, o filme conseguiu mais que triplicar seu orçamento nas bilheterias, arrecadando mais de 177 milhões nos cinemas. Grande parte desse sucesso se deve à química palpável entre Hudson e McConaughey em cena. Além disso, o carisma e a espontaneidade do elenco contribuíram para uma atmosfera leve, improvisada, divertida e dinâmica. A atuação do casal foi tão marcante que rendeu uma segunda colaboração em “Um Amor de Tesouro”, de 2008.

As filmagens foram realizadas em Nova York, o que contribuiu para a construção de uma ambientação cosmopolita e sofisticada. “Como Perder Um Homem em 10 Dias” se tornou um clássico das comédias românticas, sendo amplamente lembrado por fãs que não se cansam de assisti-lo dezenas de vezes.

Filme: Como Perder um Homem em 10 Dias

Direção: Donald Petrie

Ano: 2003

Gênero: Romance/Comédia

Nota: 8