A comédia romântica com Lindsay Lohan que ficou 47 dias no Top 10 mundial da Netflix

Lindsay Lohan, após anos de hiato, emerge com força renovada, redefinindo sua trajetória cinematográfica. Conhecida por seu impacto cultural em “Meninas Malvadas” (2004), a atriz volta a encantar o público, agora sob a direção de Janeen Damian em “Pedido Irlandês” (2024). Este filme, ao lado de um elenco sólido, explora a complexidade dos relacionamentos e os dilemas pessoais de forma cativante, marcando o retorno triunfante de Lohan ao cenário audiovisual.

“Sorte no Amor” (2006), dirigido por Donald Petrie, foi um ponto crucial na carreira de Lohan, representando sua primeira tentativa de retomar o controle artístico após uma série de turbulências pessoais. Agora, com “Pedido Irlandês”, ela encontra um veículo ideal para sua expressão criativa, brilhando intensamente em cenas que exploram sua profundidade emocional e habilidade cômica. Damian, que já havia trabalhado com Lohan, mostra domínio ao extrair o melhor de sua protagonista, criando momentos em que a atriz se destaca em meio a um elenco de apoio cuidadosamente escolhido.

O roteiro de Kirsten Hansen oferece uma narrativa envolvente sobre uma editora ambiciosa que, ao se comprometer com um casamento por conveniência, enfrenta as consequências de escolhas arriscadas. “Pedido Irlandês” toma emprestado elementos de “Casamento do Meu Melhor Amigo” (1997), mas apresenta sua própria identidade ao incorporar nuances de realismo mágico, oferecendo ao público uma experiência única e contemporânea. Embora não seja tão audacioso quanto seu predecessor dos anos 90, o filme de Damian compensa com performances sinceras e uma abordagem narrativa envolvente.

A trama central envolve Maddie Kelly, convidada para ser madrinha no casamento de sua amiga de infância, Emma Taylor, com Paul Kennedy, um escritor de talento questionável para quem Maddie trabalha como ghostwriter. Um pedido impulsivo a Santa Brígida transforma o destino dos três personagens, introduzindo James Thomas, um fotógrafo que, sem perceber, assume um papel crucial na vida de Maddie. A química entre Lohan e Ed Speleers, que interpreta Thomas, oferece alguns dos momentos mais cativantes do filme, garantindo que o público permaneça investido até o final.

“Pedido Irlandês” se destaca por sua mistura de comédia romântica e toques sutis de realismo mágico, criando uma narrativa que, embora não revolucionária, é executada com cuidado e sensibilidade. Lohan, sustentada por um elenco dedicado, reafirma sua posição como uma presença carismática na tela, tornando este filme uma adição valiosa ao seu repertório e uma experiência agradável para os espectadores.

Filme: Pedido Irlandês

Direção: Janeen Damian

Ano: 2024

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 7/10