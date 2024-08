Suspense policial com Jack Nicholson e Benicio Del Toro é tesouro escondido na Netflix

O cotidiano dos policiais está inevitavelmente ligado aos perigos e desafios extremos que a profissão impõe. A exposição constante a cenas de crimes brutais e investigações de casos perturbadores faz parte da rotina, demandando não apenas coragem, mas um preparo emocional considerável. O contato repetido com a morte em suas formas mais cruas deixa marcas profundas, tornando imprescindível o suporte psicológico para evitar que essa carga emocional comprometa a saúde física e mental desses profissionais.

No suspense investigativo “A Promessa”, dirigido por Sean Penn, Jack Nicholson interpreta Jerry Black, um detetive experiente que, à beira da aposentadoria, decide encarar um último caso. Trata-se do brutal assassinato de uma menina em Reno, Nevada. Após encontrar a mãe da criança, Black se vê compelido a prometer que trará o assassino à justiça, iniciando uma busca obsessiva por respostas.

O principal suspeito, Wadenah (Benicio del Toro), um caçador indígena com histórico de problemas mentais, confessa o crime durante o interrogatório policial. Contudo, Black permanece cético quanto à sua culpa. Convencido de que o verdadeiro assassino ainda está em liberdade, o detetive se aprofunda nas investigações, descobrindo outros casos semelhantes na região que sugerem a ação de um serial killer. Essa convicção o coloca em rota de colisão com a delegacia local, especialmente com o xerife, que já havia dado o caso como encerrado com a prisão de Wadenah.

À medida que avança em suas investigações, Black vai se tornando cada vez mais consumido pela necessidade de resolver o crime, uma obsessão que se reflete em seu crescente consumo de cigarros e álcool. A deterioração de sua saúde mental é um reflexo direto da pressão e da frustração de lidar com um caso que parece escapar continuamente de suas mãos.

Em meio a essa espiral, Black cruza o caminho de Lori (Robyn Wright), uma garçonete que, junto com sua filha Chrissy (Pauline Roberts), se encaixa no perfil das vítimas anteriores do assassino. A relação entre Black e as duas se desenvolve à medida que ele passa a suspeitar que o perigo está cada vez mais próximo de Chrissy, intensificando a tensão e o suspense da trama. As pistas que ele segue o levam a uma série de reviravoltas, mantendo o espectador em um estado constante de apreensão.

O filme conta com participações memoráveis de grandes nomes do cinema, como Mickey Rourke, Helen Mirren, Aaron Eckhart, Vanessa Redgrave, Tom Noonan, Harry Dean Stanton, Lois Smith, Patricia Clarkson, Sam Shepard, entre outros. A presença de Rourke, que havia se afastado do cinema, foi particularmente notável, com sua atuação como o pai de uma das vítimas marcando seu retorno ao cenário hollywoodiano. No elenco, nove dos atores já foram indicados ao Oscar, com quatro deles — Redgrave, Nicholson, Del Toro e Mirren — tendo levado a estatueta para casa.

Baseado no romance alemão de Friedrich Dürrenmatt, “A Promessa” é inspirado em casos reais que foram investigados pelo detetive Joe Depczynski, que atuou como consultor no filme, conferindo um toque de realismo à narrativa complexa e envolvente.

Filme: A Promessa

Direção: Sean Penn

Ano: 2001

Gênero: Thriller/Policial/Crime

Nota: 8/10