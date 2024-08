Suspense com Julia Roberts, na Netflix, foi visto por 42 milhões de espectadores apenas na semana de estreia

Sam Esmail, conhecido por seu talento em retratar os aspectos sombrios da condição humana, nos apresenta em “O Mundo Depois de Nós” uma narrativa intensa e provocante. Esmail explora temas de autodestruição e racismo com uma abordagem que oscila entre o sutil e o panfletário, refletindo sobre questões que, embora universais, são extremamente pertinentes ao nosso tempo. Baseado no romance de Rumaan Alam, o filme não apenas desafia convenções, mas também choca ao expor verdades incômodas.

Amanda Sandford, interpretada por Julia Roberts, é uma personagem que encarna o desespero moderno. Em um início aparentemente banal, a profundidade de seu descontentamento com a vida logo se revela. Sua residência no Brooklyn, apesar de luxuosa, é um espaço opressivo que espelha sua insatisfação interna. Roberts, com uma atuação magistral, transmite esse mal-estar de forma convincente, dominando a tela ao longo dos 138 minutos do filme. Sua Amanda não apenas expressa desdém por sua própria vida, mas também por aqueles ao seu redor que se esforçam para melhorar o mundo, uma crítica direta à superficialidade das boas intenções.

A cinematografia de Tod Campbell acrescenta uma camada adicional de tensão à narrativa. Sua iluminação cuidadosa mantém a história em um limiar entre o real e o aterrorizante, evitando o óbvio e o macabro. A trama ganha força quando Amanda decide, aparentemente sem razão, alugar uma mansão em Long Island para passar o fim de semana com sua família. Ethan Hawke, no papel de Clay, o marido submisso, contribui para a sensação de que algo está profundamente errado, enquanto Farrah Mackenzie e Charlie Evans, como os filhos, completam esse quadro de uma família à beira do colapso.

O que começa como um fim de semana tranquilo rapidamente se transforma em um pesadelo, quando a tecnologia falha e um navio afunda ao longe, sugerindo que há algo de errado com o mundo lá fora. A chegada inesperada de G.H. Scott, um homem negro que afirma ser o verdadeiro proprietário da casa, e sua filha Ruth, introduz uma nova camada de tensão racial. Amanda, fiel a seus preconceitos, inicialmente recusa a acreditar, criando uma atmosfera de desconfiança que Mahershala Ali, no papel de Scott, e Myha’la Herrold, como Ruth, exploram habilmente.

Esmail costura sua narrativa com referências sutis a outros filmes de ficção científica e de horror, como “Não Olhe para Cima” e “Corra!”. No entanto, ele evita clichês, entregando um final que, ao invés de oferecer respostas, deixa o espectador refletindo sobre a natureza humana e suas falhas. “O Mundo Depois de Nós” é, portanto, uma obra que, ao mesmo tempo em que entretém, provoca uma profunda introspecção sobre os demônios que habitam nossa sociedade.

Filme: O Mundo Depois de Nós

Direção: Sam Esmail

Ano: 2023

Gêneros: Thriller/Drama

Nota: 9/10