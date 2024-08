Desligue o cérebro com comédia adolescente com Bobby Cannavale que acaba de chegar à Netflix

“Os Novatos”, longa-metragem de estreia dos irmãos Dave e John Chernin, é uma comédia adolescente que explora os desconfortos e embaraços característicos dessa fase da vida. Embora muitos filmes já tenham recorrido a essa fórmula, com resultados variados, desde o sucesso absoluto até a mediocridade, este filme consegue ao menos entreter o público durante seus noventa minutos de duração. No entanto, afirmar que se trata de um dos melhores exemplares do gênero seria um exagero.

É inegável, contudo, que o filme possui um certo charme e carisma. O protagonista, interpretado por Mason Thames, exibe uma doçura e inocência que se refletem em sua expressão, tornando-o difícil de não se simpatizar. O objeto de seu afeto, Bailey (Isabella Ferreira), é a melhor amiga de sua irmã mais velha. Bailey, uma aluna do segundo ano, é apresentada como uma jovem verdadeiramente bonita, charmosa e carismática. Sua beleza não é etérea, mas sim terrena, com sua pele bronzeada e curvas acentuadas, o que traz um frescor à sua personagem.

Seguindo a fórmula estabelecida por filmes como “Projeto X”, “Os Novatos” narra as desventuras de um grupo de adolescentes nerds e socialmente desajeitados que têm a oportunidade de participar de sua primeira festa de ensino médio. Para Benj Nielsen (Thames), essa é a chance de se declarar para Bailey, em vez de continuar sonhando acordado em seu quarto, onde, em um dos primeiros momentos cômicos do filme, ele é pego pela irmã Alyssa (Ali Gallo) enquanto pratica “amassos” consigo mesmo no espelho. Alyssa, por sua vez, recentemente passou por uma cirurgia plástica no nariz, o que, segundo ela, lhe conferiu uma “nova identidade” no ambiente escolar.

Enquanto Benj e seus amigos — Eddie (Ramon Reed), Connor (Raphael Alejandro) e Koosh (Bardia Seiri) — se aventuram desastrosamente na selva social dos adolescentes, o filme se desenrola com uma série de piadas grotescas que envolvem sexo, drogas e diarreia. O quarteto de protagonistas, que parecem saídos do elenco de “Stranger Things”, lembra uma ninhada de gatinhos recém-nascidos sendo esmagados por marmanjos barbados insensíveis e mal-intencionados.

Em uma das cenas, uma garota loira, visivelmente embriagada, acaba no carro de Eddie e Connor, que passam a noite cuidando dela enquanto ela se recupera de sua ressaca. Essa é uma situação que já foi retratada em inúmeros outros filmes, e as cenas que se seguem são repletas de humor escatológico e exagerado, que, em meio a tanto excesso, consegue arrancar alguns risos.

Não me interpretem mal. “Os Novatos” não é um filme terrível. De fato, ele pode ser uma escolha divertida, especialmente se você não tiver outra opção mais interessante. O maior problema do filme, no entanto, está em sua falta de originalidade. A repetição é constante, tornando-se um ponto fraco evidente. Nesse contexto, a inclusão de Bailey, uma personagem latina com um sorriso contagiante e pernas grossas, adiciona um toque de vitalidade a uma comédia insípida.

Outra grata surpresa é a presença de Bobby Cannavale, que interpreta o professor Studebaker, um professor de química que aparece na festa e, de maneira inesperada, oferece lições verdadeiras sobre densidade de bebidas alcoólicas e os perigos da inalação de fumaça.

Filme: Os Novatos

Direção: Dave Chernin e John Chernin

Ano: 2024

Gênero: Comédia

Nota: 7