Se você ama ‘Um Lugar Chamado Notting Hill’, a melhor comédia romântica de 2024 está no Prime Video

“Uma Ideia de Você”, dirigido por Michael Showalter, explora temas relevantes como etarismo e sexismo, tanto na sociedade quanto na mídia. A narrativa gira em torno de Solène (Anne Hathaway) e Hayes (Nicholas Galitzine), que se conhecem de maneira inusitada durante o festival de música Coachella. Solène está no evento acompanhando sua filha de dezesseis anos, Izzy (Ella Rubin), enquanto Hayes se apresenta no palco como membro da boy band August Moon. O encontro inesperado entre os dois acontece quando Solène, procurando um banheiro, entra no trailer de Hayes sem saber que é o camarim do artista. Assim, os dois se conhecem sem que Solène tenha ideia de quem ele realmente é.

O reencontro ocorre durante uma sessão de autógrafos, quando Hayes pergunta o nome de Solène. Nesse breve diálogo, ela menciona que tem uma galeria de arte em Silver Lake, Los Angeles. Essas poucas informações são suficientes para que Hayes a procure após o breve encontro. Ele demonstra um grande interesse, mas Solène hesita. Afinal, o que a sociedade diria sobre uma mulher de 40 anos se envolvendo com um jovem astro de uma boy band, cuja idade o coloca mais próximo de ser par de sua filha do que seu? No entanto, o sentimento entre eles cresce, e o que começa com olhares furtivos logo se transforma em uma conexão mais profunda, onde o desejo e o afeto acabam prevalecendo sobre a razão.

Como era de se esperar, o romance não permanece oculto por muito tempo. O casal logo é flagrado por paparazzi, ávidos por manchetes chamativas, e a história ganha as páginas dos sites de fofoca. A repercussão é imediata e, previsivelmente, negativa. As críticas focam na diferença de idade, apontando Solène como a transgressora e questionando sua conduta como mãe. O filme destaca uma dura realidade: a mídia e a sociedade são implacáveis ao julgar as escolhas das mulheres. Enquanto homens mais velhos frequentemente se relacionam com parceiras mais jovens sem grandes alardes, é a mulher, nesses casos, que recebe a culpa e os rótulos depreciativos. Independentemente de sua posição social ou profissional, ela é invariavelmente retratada como a responsável por qualquer transgressão percebida.

Embora o filme traga à mente elementos de “Um Lugar Chamado Notting Hill”, ele não consegue replicar o charme britânico que fez o sucesso da obra estrelada por Hugh Grant e Julia Roberts. “Uma Ideia de Você” carece de profundidade, especialmente no desenvolvimento do personagem de Hayes, que permanece superficial e unidimensional. Apesar disso, Nicholas Galitzine se esforça para trazer vida a um papel limitado, destacando-se tanto quanto o roteiro permite. Seu visual distintamente delicado, quase escultórico, reforça a estética de um conto de fadas moderno. Anne Hathaway, por sua vez, entrega uma performance que carrega o filme, evidenciando seu talento e carisma. Sua presença elevou o que, sem dúvida, seria um filme muito mais mediano.

Apesar das falhas, “Uma Ideia de Você” cumpre seu propósito de entreter e provocar reflexões. O filme é uma crítica sutil às desigualdades de gênero, questionando como a sociedade insiste em impor padrões injustos às mulheres, enquanto homens em situações similares são tratados de maneira muito mais condescendente. É uma obra que, mesmo sem ser memorável, levanta discussões importantes sobre a forma como as mulheres são percebidas e tratadas quando desafiam as normas sociais

Filme: Uma Ideia de Você

Direção: Michael Showalter

Ano: 2024

Gênero: Drama/Romance

Nota: 8/10