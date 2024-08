Thriller de ação com Angelina Jolie e Liev Schreiber indicado ao Oscar está na Netflix

A Guerra Fria, que se estendeu de 1947 a 1991, continua a ser uma rica fonte para narrativas de suspense, explorando a tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. Essas tramas geralmente destacam a rivalidade entre o capitalismo americano e o socialismo soviético, que era promovido como um caminho para uma sociedade mais justa.

No entanto, é difícil determinar se os próprios soviéticos acreditavam genuinamente na utopia socialista que Marx e Engels haviam idealizado, especialmente considerando que os líderes soviéticos desfrutavam dos privilégios do capitalismo enquanto a população comum enfrentava grandes dificuldades.

Em “Salt”, a protagonista é uma espiã que parece estar dividida entre dois mundos: o rígido czarismo russo, reimaginado, e o liberalismo desinibido da América. Esta situação a torna alvo de serviços secretos globais, que a desejam tanto para seus próprios interesses quanto para eliminá-la.

Evelyn Salt, interpretada por Angelina Jolie, enfrenta ameaças e desafios enquanto tenta escapar das garras de regimes autoritários e esquemas internacionais. O roteiro de Kurt Wimmer oferece uma visão mais profunda da personagem, revelando uma mulher que, apesar de ter uma vida doméstica que poderia ser feliz, escolhe lutar por seus princípios e enfrentar perigos incalculáveis.

O filme é recheado de ação intensa. Logo no início, Salt, agente da CIA, é mostrada sofrendo torturas em um sombrio porão na Coreia do Norte. Após sua libertação, um evento inesperado envolvendo Kim Jong-il e uma intervenção do governo dos EUA, Salt é recebida por seu marido, Mike Krause, um biólogo alemão naturalizado americano.

O roteiro explora momentos de calma para detalhar o passado de Evelyn, incluindo um flashback que revela um período de tranquilidade antes das tormentas que se seguem. A vida de Salt muda radicalmente quando ela é abordada por Oleg Vassilyevich Orlov, um notório criminoso russo, levando-a a uma espiral de ação e intrigas.

Esse encontro com Orlov, interpretado por Daniel Olbrychski, serve como ponto de partida para a perseguição por parte da própria CIA, refletindo a tensão inicial com os capangas de Kim Jong-il e antecipando o conflito que se desenrola ao longo do filme.

A segunda metade do filme é dominada por intensos confrontos entre Salt e Ted Winter, interpretado por Liev Schreiber. Winter, um alto funcionário da CIA, torna-se o principal antagonista, oferecendo uma rivalidade que culmina em um confronto onde apenas um dos dois pode sair vitorioso.

Filme: Salt

Direção: Phillip Noyce

Ano: 2010

Gêneros: Ação/Mistério

Nota: 9/10