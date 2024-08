Um dos melhores filmes de ação dos últimos 5 anos, produção com Charlize Theron já foi vista por quase 100 milhões de pessoas na Netflix

Inspirado no quadrinho criado por Greg Rucka, “The Old Guard” rapidamente conquistou uma grande audiência nos primeiros dias de exibição na plataforma de streaming, com uma produção que envolveu um investimento significativo de 70 milhões de dólares. Sob a direção de Gina Prince-Bythewood, o filme marcou um momento histórico, sendo a primeira vez que uma cineasta negra liderou um projeto de tal magnitude nos Estados Unidos.

Prince-Bythewood também teve um papel fundamental na resolução de conflitos entre Greg Rucka, que foi o responsável por adaptar a história para o roteiro, e Charlize Theron, a estrela do filme. Em um dos momentos mais tensos do projeto, Rucka foi afastado, o que ele mesmo classificou como um dos maiores desafios de sua carreira. Contudo, graças à habilidade diplomática da diretora, o roteirista foi reintegrado e o desenvolvimento do filme pôde continuar.

A narrativa de “The Old Guard” gira em torno de um grupo de personagens que possuem um único superpoder: a imortalidade. No entanto, essa imortalidade não é permanente e pode chegar ao fim de forma inesperada. O enredo acompanha Andy (Charlize Theron), a líder de uma equipe de quatro imortais composta por Booker (Matthias Schoenaerts), Joe (Marwan Kenzari) e Nicky (Luca Marinelli).

A história ganha um novo rumo quando o grupo é traído por Copley (Chiwetel Ejiofor), que expõe sua imortalidade. Após uma fuga bem-sucedida, eles descobrem a existência de uma nova imortal, Nile (KiKi Layne), uma fuzileira dos Estados Unidos que atua no Afeganistão. Com isso, o grupo se refugia na França, mas logo se vê novamente na mira do grupo para o qual Copley trabalha. Joe e Nicky acabam capturados e são utilizados como cobaias pelo farmacêutico Merrick (Harry Melling), que busca desvendar os segredos por trás da cura e da imortalidade. Andy, Booker e Nile então planejam uma missão de resgate.

Os membros do grupo, exceto Nile, possuem uma longa trajetória, com Andy sendo a mais antiga, possivelmente uma guerreira cita com cerca de 7 mil anos de idade. Joe e Nicky se conheceram durante as Cruzadas em Malta, e Booker, o mais jovem, participou da invasão francesa à Rússia em 1812, ainda guardando memórias de sua família. A chegada de Nile ao grupo introduz uma nova dinâmica, colocando-a na posição de recém-chegada em um universo de seres com vasta experiência.

Ao longo da trama, Copley revela que esses imortais desempenharam papéis fundamentais em vários momentos históricos, não apenas como participantes, mas como agentes que moldaram o destino da humanidade. Compreendendo a importância deles, Copley decide unir forças com o grupo para garantir sua proteção. Dado que a história original em quadrinhos oferece material abundante sobre as aventuras de Andy e seus companheiros, o filme abre espaço para possíveis sequências.

Com elementos históricos e uma trama envolvente, o filme oferece uma base rica para novas explorações. Em agosto de 2021, a continuação foi oficialmente confirmada, e em junho de 2022, Uma Thurman e Henry Golding foram anunciados como parte do elenco. Victoria Mahoney assumirá a direção, enquanto Charlize Theron retornará ao papel principal.

“The Old Guard”, na Netflix, é um filme de ação envolvente, especialmente atraente para fãs de histórias de heróis, com cenas de luta bem elaboradas e uma narrativa que mantém o espectador atento, além de instigar a curiosidade sobre o passado dos personagens e as razões que os levaram a se tornarem quem são.

Filme: The Old Guard

Direção: Gina Prince-Bythewood

Ano: 2020

Gênero: Ação

Nota: 8/10