Baseado em história de amor da vida real, romance com Ethan Hawke é um dos filmes mais inspiradores e belos da Netflix

O filme “Maudie: Sua Vida e Sua Arte”, disponível na Netflix, é dirigido por Aisling Walsh e conta com roteiro de Sherry White. A narrativa, inspirada na vida da pintora canadense Maud Lewis, se passa na Nova Escócia durante os anos 1930, em meio a paisagens gélidas e rurais. Maud Dowley, interpretada por Sally Hawkins, sofre de artrite reumatoide e, após a perda de seus pais, passa a viver com sua tia Ida (Gabrielle Rose).

Sem apoio familiar e tratada de maneira infantilizada por seus parentes, Maud enfrenta um futuro incerto quando seu irmão (Zachary Bennett), para pagar dívidas, vende a casa que pertencia à família, deixando-a desamparada. Apesar dos desafios impostos por sua condição de saúde e pobreza, Maud mantém a esperança e resiliência.

Cansada do tratamento desumano que recebe, Maud responde a um anúncio de emprego como faxineira para Everett Lewis (Ethan Hawke), em troca de um salário modesto e moradia. Everett, um homem de comportamento rude e mal-humorado, não consegue entender a sensibilidade de Maud, e sua severidade leva à sua demissão já no primeiro dia de trabalho.

Contudo, ao amanhecer do dia seguinte, Everett se surpreende ao encontrá-la de volta à casa, limpando o chão e preparando chá. A persistência de Maud acaba por ganhar sua aceitação, e ela permanece na casa, transformando-a gradualmente com suas pinturas coloridas e desenhos florais, que trazem vida e calor ao ambiente austero. Everett, embora não seja contra sua arte, impõe uma única restrição: que ela não pinte suas botas.

Com o tempo, a relação entre Maud e Everett se desenvolve. De uma simples relação de trabalho, nasce um vínculo mais profundo que os leva a se tornarem um casal. No entanto, o casamento oficial é postergado devido à relutância de Everett em gastar dinheiro com a certidão. Em uma conversa sincera, Maud revela a ele uma dor antiga: a perda de sua filha logo após o nascimento. Everett, comovido, permanece em silêncio, mas, mais tarde, expressa sua frustração, acusando-a de trazer apenas sofrimento para sua vida.

Apesar de sua dureza, Everett demonstra afeto de maneira discreta, utilizando o dinheiro das vendas de peixe e das pinturas de Maud para proporcionar pequenos prazeres à esposa. Sua forma de amar, ainda que peculiar, se revela em gestos simples, como a instalação de uma porta de tela a pedido de Maud e o cuidado com as tarefas domésticas, permitindo que ela se dedique à sua arte.

Ao longo dos anos, Maud se destaca como artista, conquistando reconhecimento por suas obras, que aparecem em jornais, revistas e até programas de televisão. Ao lado de Everett, ela leva uma vida modesta, mas plena, alcançando uma felicidade que contrasta com as dificuldades de seu passado. O filme, dirigido por Aisling Walsh, captura a essência tocante da história de Maudie, deixando uma impressão duradoura em quem assiste.

Filme: Maudie: Sua Vida e Sua Arte

Direção: Aisling Walsh

Ano: 2016

Gênero: Drama/Romance

Nota: 9/10