Comédia com Topher Grace e Ana Faris acaba de chegar à Netflix e vai te fazer esquecer dos problemas e morrer de rir

O filme “Uma Noite Mais Que Louca” (“Take Me Home Tonight”), dirigido por Michael Dowse, é uma comédia romântica lançada em 2011. A trama se concentra em Matt Franklin (interpretado por Topher Grace), um jovem brilhante que se formou no MIT, carregando consigo as altas expectativas de sucesso de sua família. Ele é o irmão gêmeo de Wendy (Anna Faris), uma escritora talentosa que deseja fazer pós-graduação em Cambridge. No entanto, Wendy enfrenta um dilema entre seguir seu sonho profissional ou se dedicar ao seu relacionamento com Kyle (Chris Pratt), seu namorado, com quem está prestes a morar. Wendy também incentiva seu irmão a sair de sua zona de conforto e a ser mais ousado em suas escolhas.

Contrariando as expectativas familiares, Matt trabalha em uma videolocadora e está perdido, sem saber qual caminho seguir na vida. Quando reencontra Tori Frederking (Teresa Palmer), seu antigo amor de ensino médio, ele decide finalmente se arriscar para conquistá-la. Determinado a impressioná-la, Matt resolve ir a uma festa onde Tori disse que estaria presente. Ele leva consigo sua irmã Wendy, seu cunhado Kyle e seu melhor amigo Barry (Dan Fogler), um vendedor recém-demitido que busca diversão. Na festa, Matt tenta se aproximar de Tori, mas se vê em apuros ao tentar impressioná-la, frequentemente cometendo erros.

Para conquistar Tori, Matt finge ter um emprego estável e um salário alto, criando uma imagem de sucesso que não corresponde à realidade. Ao longo da noite, situações hilárias e bizarras ocorrem, culminando na revelação da verdade para Tori. A trama gira em torno da dúvida se o amor poderá superar as mentiras e as situações desastrosas criadas por Matt.

O filme é ambientado na década de 1980, capturando o espírito da época com uma trilha sonora repleta de canções icônicas, referências culturais e o uso exagerado de drogas, um aspecto que atrasou o lançamento do filme em quatro anos devido a questões de classificação etária e direitos autorais de músicas.

“Uma Noite Mais Que Louca” faz várias referências a clássicos dos anos 1980. Por exemplo, o colégio onde Matt se formou é o mesmo usado nos filmes “Mulher Nota 1000” (1985), “Clube dos Cinco” (1985) e “Curtindo a Vida Adoidado” (1986). O longa-metragem é uma verdadeira homenagem à década, celebrando a nostalgia e a cultura daquela época.

Além do humor, o filme, que está na Netflix, aborda temas como o fim da adolescência e as expectativas impostas aos jovens adultos, que enfrentam pressão para formar uma família, alcançar sucesso profissional e planejar um futuro. No entanto, o filme trata esses temas com leveza, sem a pretensão de transmitir mensagens intelectuais ou profundas demais. O objetivo principal é entreter e divertir o público, oferecendo uma experiência leve e descompromissada.

Filme: Uma Noite Mais de Louca

Direção: Michael Dowse

Ano: 2011

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 7