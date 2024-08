Últimos dias para assistir à comédia romântica bobinha com Selena Gomez que vai te fazer esquecer dos problemas, na Netflix

A comédia romântica adolescente “Monte Carlo” foi lançada em 2011, sob a direção de Thomas Bezucha, com roteiro assinado por Bezucha, April Blair e Maria Maggenti. A trama gira em torno de Grace (Selena Gomez), uma jovem que viaja para Paris acompanhada de sua melhor amiga Emma (Katie Cassidy) e sua meia-irmã Meg (Leighton Meester). O que deveria ser a realização de um sonho acaba se transformando em uma série de frustrações, com vários passeios e experiências que terminam mal.

A viagem toma um rumo inesperado quando Grace é confundida com Cordelia Winthrop Scott, uma integrante da realeza britânica que tem uma agenda social na França. Levadas por engano a Monte Carlo, Grace, Emma e Meg acabam vivenciando uma experiência luxuosa e confortável, com Grace sendo tratada como se fosse Cordelia.

Durante esse período, Meg se aventura romanticamente com Riley (Luke Bracey), um viajante australiano aventureiro e espontâneo. Meg, que tem uma personalidade recatada e certinha, acaba se soltando e se tornando mais leve e despreocupada. Enquanto isso, Grace se envolve com Theo (Pierre Boulanger), um jovem charmoso de família aristocrática que acredita que ela é Cordelia. À medida que o sentimento entre eles floresce, Grace enfrenta dilemas morais e de identidade. Ela aprende a lidar com a autoaceitação, mas se sente desonesta e injusta com Theo por se passar por outra pessoa. Ao mesmo tempo, sente que pode ser genuína ao seu lado.

Conforme se aproxima de Theo, Grace se vê cada vez mais compelida a revelar que está se passando por Cordelia e a ser honesta sobre ter tirado proveito da situação. Além disso, Emma, que viajou brigada com seu namorado Owen (Cory Monteith), sofre por não ter se reconciliado, sem saber que ele está a caminho da França para reatar o relacionamento.

Apesar da decisão pouco ortodoxa de assumir uma identidade que não lhes pertence, o trio de garotas aproveita a confusão para se hospedar em um hotel luxuoso, divertir-se e desfrutar de uma vida bem diferente da que levam no Texas. No decorrer da aventura, elas descobrem que as pessoas ricas não são exatamente como imaginavam; na maioria das vezes, elas menosprezam o tipo de pessoa que elas próprias são fora de seus disfarces.

O enredo previsível de “Monte Carlo” leva os espectadores a uma zona de conforto. Regada pelos cenários icônicos da capital francesa, a comédia romântica é um entretenimento simples, mas competente. No entanto, não espere riqueza de personagens e história, nem profundidade. Os diálogos são simplistas, refletindo a falta de complexidade das personagens. As atuações são medianas, com Selena Gomez frequentemente inexpressiva. A química entre os casais é praticamente inexistente. Apesar disso, “Monte Carlo”, disponível na Netflix, é leve, despretensiosa e bobinha da maneira certa para proporcionar um momento de descontração.

Filme: Monte Carlo

Direção: Thomas Bezucha

Ano: 2011

Gênero: Aventura/Comédia/Família

Nota: 7