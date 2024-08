Último dia na Netflix: suspense policial com Colin Farrell é um dos melhores filmes de ação da década

A esmagadora maioria dos filmes policiais tem Nova York como cenário, e frequentemente é a própria cidade que se destaca nas narrativas. Esta metrópole global, um verdadeiro caldeirão cultural, parece funcionar como um táxi desgovernado que, milagrosamente, desvia da maioria dos obstáculos, apenas para enfrentar novos desafios a cada curva.

Nova York é um espaço dual, simultaneamente mágico e cruel, onde sonhos e realidades duras coexistem. É uma cidade que parece favorecer alguns sortudos enquanto trata os demais com uma frieza implacável, quase como uma madrasta que rejeita os filhos de outrem. Alguns conseguem evitar a ira dessa cidade imprevisível, enquanto outros a transformam em uma aliada, tentando manipular seus desígnios para moldar suas próprias jornadas difíceis.

O cineasta dinamarquês Niels Arden Oplev captura essa essência complexa de Nova York em seu thriller “Sem Perdão” (2013). O filme, uma narrativa policial envolvente, explora as nuances da cidade sem depender de estatísticas, mas sim destacando os extremos do comportamento humano. Nova York, observando com uma mistura de fascínio e desdém, revela a futilidade de homens que se acham importantes, apenas para vê-los caírem vítimas de suas próprias ilusões de poder temporário. A lição que a cidade ensina é a urgência de encontrar sentido na vida, um enigma que cada indivíduo deve resolver por si mesmo.

A trama, centrada em vinganças entrelaçadas que unem duas almas atormentadas, é sustentada pelo roteiro de J.H. Wyman. Victor, um engenheiro interpretado por Colin Farrell, ousa desafiar a máfia imobiliária de Nova York, conhecida por sua brutalidade. Seu apartamento é desejado por Alphonse, um chefe de quadrilha que extorque moradores para adquirir propriedades por valores irrisórios. Quando Victor se recusa a ceder, Alphonse envia um capanga para intimidá-lo, mas o plano sai de controle, mudando irrevogavelmente a vida de Victor, que na verdade é Laszlo, um húngaro vivendo em Nova York. A situação se complica com a chegada de Beatrice, uma esteticista cuja carreira foi interrompida por um acidente que a desfigurou.

O único elo inicial entre Victor e Beatrice é o impacto devastador do crime em suas vidas. A química entre Farrell e Rapace se desenvolve de forma sutil, enquanto a trama policial se intensifica com a entrada de Darcy, um marginal peculiar interpretado por Dominic Cooper. Oplev maneja seus personagens como peças em um jogo perigoso, conferindo-lhes uma aura de mistério que tanto os protege quanto os mantém à beira do colapso.

Para os românticos incuráveis, o filme oferece um desfecho satisfatório: o amor trágico de Victor e Beatrice triunfa. Niels Arden Oplev, conhecido por dirigir “Os Homens que não Amavam as Mulheres” (2009), demonstra que a arte frequentemente se alimenta de ironias e contradições, lembrando-nos de que, por vezes, essas nuances são o que a tornam inesquecível.

Filme: Sem Perdão

Direção: Niels Arden Oplev

Ano: 2013

Gêneros: Thriller/Policial

Nota: 8/10