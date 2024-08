Maior sucesso comercial da carreira de Brad Pitt, thriller de ação na Netflix arrecadou mais de 3 bilhões de reais nas bilheterias mundiais

Uma doença desconhecida espalha-se rapidamente pelo mundo, transformando humanos em zumbis sem oferecer qualquer chance de defesa. Nessa situação crítica, o governo dos Estados Unidos convoca um ex-agente da ONU, agora um pacato pai de família, para enfrentar a praga e garantir a sobrevivência da humanidade. Baseado no livro de Max Brooks, “Guerra Mundial Z” opta por uma abordagem complexa e densa, deixando de lado explicações simplistas.

O diretor Mark Forster, junto aos roteiristas, incluindo Matthew Michael Carnahan, do elogiado “Mosul” (2019), aborda questões como preservação ambiental, teorias da conspiração religiosa, tráfico de órgãos na Alemanha e a irresponsabilidade de companhias aéreas que permitiram a rápida disseminação de um vírus letal, uma cepa híbrida de meningite, varíola e H1N1. Forster cria um filme despretensioso e, por vezes, absurdo, onde o desejo de entreter sobrepõe-se à necessidade de precisão científica, algo que Brooks nunca considerou essencial.

Gradualmente, percebe-se que a infestação de zumbis é uma metáfora para temas que Forster considera cruciais. Com um orçamento de 200 milhões de dólares, o diretor enche o prólogo com belas imagens do nascer do sol sobre o mar, abelhas em harmonia numa colmeia e uma revoada de pássaros, contrastando com a rotina frenética dos nova-iorquinos. A tensão aumenta quando o noticiário local relata um grupo de cetáceos encalhado na Costa Oeste, sinalizando a iminente tragédia.

A narrativa então se detém na vida doméstica dos Lane, com Gerry, interpretado por Brad Pitt, dividindo-se entre sua vida pacata e a necessidade de voltar ao combate, após um evento na Quinta Avenida que sinaliza o início do caos. A ação se desenrola com a invasão de criaturas monstruosas no Lower East Side e em Israel, onde hordas de zumbis transpassam barricadas com impressionante rapidez.

Alguns veem “Guerra Mundial Z”, na Netflix, como uma crítica indireta ao governo de George W. Bush, mas acredito que há perigos muito maiores que políticos medíocres, tanto na América quanto no restante do mundo. A pandemia de covid-19, entre 2020 e 2023, ilustrou bem essa ameaça invisível. Como disse Churchill, temos um remédio razoavelmente eficaz contra demagogos e oportunistas, mas contra mutantes invisíveis, a batalha é bem mais desafiadora.

Filme: Guerra Mundial Z

Direção: Marc Forster

Ano: 2013

Gêneros: Terror/Ação

Nota: 8/10