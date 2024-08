Com 178 indicações a prêmios e ganhador do Oscar, thriller no Prime Video é considerado o melhor filme europeu do século 21

Sandra (Sandra Hüller) desfruta de momentos intelectuais nos Alpes franceses, em meio a músicas pop que abafam o ambiente exterior. Daniel (Milo Machado Graner), um menino cego de 11 anos, descobre tragicamente o corpo de seu pai fora da residência. A dinâmica entre Sandra e seu marido, Samuel (Samuel Theis), está envolta em complexidades, suscitando dúvidas sobre as circunstâncias da morte de Samuel.

Sob a direção de Justine Triet, “Anatomia de uma Queda” explora a busca pela verdade, a possibilidade de um crime e os intricados detalhes de um casamento. Samuel cai da janela do sótão, sofrendo uma lesão fatal na cabeça, o que levanta suspeitas de homicídio. A investigação, longe de ser conclusiva, direciona as atenções para Sandra, revelando crises pessoais do casal.

Este suspense judicial avança com uma cadência deliberada, onde cada nova descoberta pode tanto exonerar quanto incriminar Sandra. O retrato dos casamentos mostra-se multifacetado e complexo, impossível de ser capturado por uma única perspectiva. Cada parceiro possui sua própria verdade e responsabilidade, instigando o público a decifrar os eventos.

A princípio, a inocência de Sandra parece evidente, mas, conforme o julgamento prossegue, emergem dúvidas sobre suas fraquezas e ressentimentos. Daniel, seu filho, enfrenta dilemas morais e questiona a veracidade de suas próprias memórias. Os diálogos são incisivos e os flashbacks são habilmente integrados à narrativa. Até mesmo os argumentos do promotor são persuasivos, enquanto as palavras inocentes de Daniel têm um impacto significativo nas circunstâncias. As performances se destacam, especialmente a de Milo Machado Graner, escolhido de última hora para o papel.

Vencedor da Palma de Ouro em Cannes, “Anatomia de uma Queda” foi indicado a cinco Oscars, conquistando o prêmio de melhor roteiro original. Disponível no Prime Video, o filme é uma experiência cativante que desafia o espectador até o último momento.

Filme: Anatomia de uma Queda

Direção: Justine Triet

Ano: 2024

Gênero: Drama/Suspense

Nota: 10