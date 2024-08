O melhor filme da história recente do cinema argentino está no Prime Video

“O Segredo dos Seus Olhos”, dirigido pelo argentino Juan José Campanella, é uma obra cinematográfica notável que merece todos os elogios que recebeu. O filme é um exemplo de narrativa complexa que alterna entre passado e presente, apoiada por atuações excepcionais, fotografia impressionante, e uma trilha sonora emotiva composta por Federico Jusid e Emilio Kauderer. O filme se destaca não só entre as produções latino-americanas, mas também na história recente do cinema mundial.

A trama do filme gira em torno de um crime ocorrido em 1974, quando a jovem Liliana Colotto (Carla Quevedo) é brutalmente assassinada. Benjamín Espósito (Ricardo Darín), funcionário público do Fórum Criminal de Buenos Aires, é encarregado do caso. A história se desenrola em dois tempos: em 1974, quando o crime ocorre, e em 1999, quando Espósito, agora aposentado, decide escrever um romance baseado nesse caso. Esse formato de narrativa proporciona uma profundidade maior à trama, ao explorar as memórias e os sentimentos dos personagens.

O diretor Campanella introduz personagens carismáticos e essenciais ao desenvolvimento da história, como Irene Menéndez Hastings (Soledad Villamil) e Pablo Sandoval (Guillermo Francella). Irene, a nova secretária do juízo, é uma mulher de excelente formação jurídica, enquanto Pablo, o assistente de Espósito, é um homem alcoólatra mas com um olhar atento para detalhes cruciais.

Ao longo da investigação, Espósito se envolve profundamente com a vida da vítima, descobrindo que ela era uma professora casada com o bancário Ricardo Morales (Pablo Rago), vivendo um casamento feliz até o crime. Essa ligação emocional entre Espósito e o caso é um elemento central do filme, transcendendo o gênero policial para explorar as complexidades psicológicas do protagonista.

A paixão, um tema recorrente no filme, é apresentada de forma intensa e arrebatadora. Espósito sempre nutriu sentimentos por Irene, mas nunca teve coragem de confessá-los. Sua relutância em amar é um reflexo de seus medos e inseguranças, resultando em uma vida de arrependimentos e oportunidades perdidas. Essa paixão contida é contrastada com a de Ricardo Morales, cujo amor por Liliana foi interrompido de forma trágica, deixando-o preso em um estado de devoção eterna e desejo de vingança.

A narrativa de Campanella destaca-se pela habilidade de explorar os olhares dos personagens, que revelam segredos profundos e emoções contidas. O olhar de Isidoro Gómez (Javier Godino) nas fotografias entrega sua culpa, enquanto os olhares de Morales e Espósito revelam suas paixões e medos. Esse foco nos detalhes visuais enriquece a narrativa, tornando os personagens mais humanos e complexos.

Espósito, em sua jornada para escrever o romance, enfrenta suas próprias falhas e medos. Sua incapacidade de encontrar a letra “A” na máquina de escrever simboliza sua dificuldade em expressar seus sentimentos. O filme nos lembra que o amor, quando não realizado, pode se tornar um fardo pesado, um segredo que permanece nos olhos daqueles que têm medo de amar.

“O Segredo dos Seus Olhos” é mais do que um filme policial; é uma reflexão profunda sobre o amor, o medo e as consequências de uma vida vivida sem paixão. Campanella nos entrega uma obra que, através de uma narrativa envolvente e personagens cativantes, nos desafia a confrontar nossos próprios medos e a valorizar as paixões que moldam nossas vidas.

Filme: O Segredo dos Seus Olhos

Direção: Juan José Campanella

Ano: 2009

Gêneros: Crime/Thriller

Nota: 9/10