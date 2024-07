Um dos melhores suspenses dos últimos 3 anos está na Netflix

“Noites Brutais” é uma criação de Zach Cregger, tanto na direção quanto no roteiro. O filme não é inspirado em nenhum livro específico, mas a ideia para o roteiro surgiu após Cregger ler “The Gift of Fear: Survival Signals That Protect Us from Violence”, escrito por Gavin de Becker. Este livro, um guia essencial para reconhecer e responder a sinais de perigo e violência, é especialmente voltado para mulheres, adolescentes e crianças. Cregger, inspirado por esse material, decidiu explorar a temática em um curta-metragem, inicialmente focado em uma mulher ignorando sinais de alerta crescentes. No entanto, ele percebeu que a história poderia ser expandida para um projeto mais ambicioso.

Após enfrentar rejeições de diversas produtoras, incluindo a A24, Cregger obteve um financiamento de 4,5 milhões de dólares da 20th Century Fox. Embora este valor seja relativamente baixo para os padrões de Hollywood, o filme se destacou nas bilheteiras, arrecadando dez vezes o valor investido, e recebeu elogios da crítica.

O roteiro de Cregger apresenta uma profundidade que se revela gradualmente. A trama, embora não revele sua mensagem central de imediato, visa demonstrar que o verdadeiro terror no mundo muitas vezes vem dos homens, enquanto as mulheres são forçadas a lutar por sua sobrevivência em um ambiente hostil.

A história gira em torno de Tess (interpretada por Georgina Campbell), que chega a Brightmoor, Detroit, para uma entrevista de emprego. Em uma noite chuvosa, o bairro parece desolador. Ao chegar no local reservado através do Airbnb, Tess se depara com a ausência das chaves e uma crescente sensação de inquietação. Quando tenta contato com os responsáveis sem sucesso, ela nota uma luz acesa na janela da casa. Ao tocar a campainha, descobre que o lugar já está ocupado por outro hóspede, Keith (interpretado por Bill Skarsgard), que gentilmente permite que Tess entre e use o quarto disponível. Apesar de uma sensação inicial de desconfiança, Tess começa a relaxar após uma conversa amigável com Keith.

Durante a noite, Tess é perturbada quando a porta do seu quarto se abre e barulhos são ouvidos na sala. Keith parece estar tendo um pesadelo no sofá. Tess o acorda e ambos ficam assustados, mas a inquietação é intensificada por sombras e uma sensação de algo sinistro à espreita na casa.

No dia seguinte, Tess nota que o bairro está em um estado de abandono e deterioração, com casas destruídas e pichadas. Mesmo assim, ela decide permanecer no local e continua a interagir com Keith, por quem começa a desenvolver um interesse.

Ao explorar o porão da casa, Tess encontra um quarto sujo com uma cama e uma câmera. Quando a porta do porão se fecha sozinha, ela fica presa e precisa aguardar Keith para que ele possa abri-la por fora. Assustada com o ambiente sinistro, Tess revela a Keith o que encontrou. Ele decide investigar, mas acaba desaparecendo.

Enquanto busca por Keith, Tess descobre compartimentos secretos no porão, incluindo um corredor escuro e ameaçador. Apesar de seu receio, ela entra para tentar ajudar Keith depois de ouvi-lo gritar por socorro.

O filme então muda de perspectiva para AJ (interpretado por Justin Long), o verdadeiro proprietário da casa. AJ, um artista envolvido em um escândalo de assédio sexual, volta para sua residência e encontra os pertences de Tess e Keith intocados há semanas. Ignorando o estranho acontecimento, ele continua com sua vida até ser atraído para o porão, onde descobre os horrores que se escondem ali.

“Noites Brutais” explora o monstro que habita o porão, uma mulher deformada e perturbada que busca desesperadamente por um filho para cuidar. A história revela a origem e a transformação dessa figura macabra.

Apesar de algumas críticas sobre a execução do conceito, o roteiro de Cregger demonstra um potencial notável. Disponível na Netflix, o filme mantém uma tensão constante, engajando os espectadores com sua trama inquietante e oferecendo uma reflexão sobre a violência contra as mulheres e a hostilidade do mundo.

Filme: Noites Brutais

Direção: Zach Cregger

Ano: 2022

Gênero: Terror/Mistério/Suspense

Nota: 8/10