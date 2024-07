Adaptação de uma das mais amadas obras literárias de Roald Dahl, na Netflix

O remake da história de Roald Dahl apresenta uma visão fascinante e renovada através do personagem de Matilda (interpretada por Alisha Weir). A criança, dotada de uma imaginação notável, usa seu intelecto e criatividade para superar uma realidade marcada por abusos e hostilidade. No filme “Matilda: O Musical”, dirigido por Matthew Warchus, a trama é embalada por um repertório musical que permeia a narrativa, oferecendo um olhar infantil sobre o mundo por meio de letras engenhosas e brincadeiras linguísticas.

Matilda não é apenas uma jovem com uma mente aguda, mas também uma força disruptiva. Em contraste com seus colegas, que se conformam com a opressiva diretora Trunchbull (interpretada por Emma Thompson), Matilda desafia o status quo com uma determinação firme. Trunchbull, uma ex-atleta olímpica de arremesso de martelo, é uma figura intimidadora e antipática, cuja aversão às crianças se reflete em sua conduta brutal. A diretora utiliza câmeras de segurança para monitorar os alunos e os sujeita a punições severas e cruelmente criativas. Nesse ambiente opressivo, Matilda se destaca por ser a primeira a confrontar Trunchbull e se torna um símbolo de resistência entre os alunos.

O contraste visual do filme reforça a dualidade entre a opressão e a esperança. A fotografia, assinada por Tat Radcliffe, muda de tom conforme o cenário: enquanto as cenas na sala de aula da senhorita Honey (Lashana Lynch), uma professora afetuosa que reconhece e apoia o potencial de Matilda, são vibrantes e acolhedoras, os momentos passados na escola são sombrios e ameaçadores. Matilda, vivendo em um sótão em vez de embaixo da escada como Harry Potter, é negligenciada pelos pais, retratados pelos atores Stephen Graham e Andrea Riseborough. Eles, ao conhecerem o nascimento da filha, mostram uma indiferença chocante.

Durante o filme, Matilda revela uma história fantástica para a senhorita Phelps (interpretada por Sindhu Vee), que administra uma livraria móvel. A história é sobre um acrobata e um escapologista que sonham em ter um filho, enfrentando uma série de desafios no circo à medida que o desejo de ter uma criança não se concretiza. Quando finalmente esperam uma filha, eles são forçados a realizar um desafio mortal devido a um contrato, o que culmina em um final trágico na narrativa de Matilda.

Além de sua coragem e imaginação, Matilda descobre que possui poderes telecinéticos, os quais utiliza para enfrentar a tirania de Trunchbull. A narrativa sugere que o poder de Matilda pode ser uma forma de escapismo para a dura realidade em que vive. O filme utiliza uma paleta de cores vivas e cenários lúdicos, como a casa de Matilda, que remete a um universo infantil, contrastando com a casa simples de Honey, um chalé encantador, e a escola, que se assemelha a uma prisão deteriorada.

“Matilda: O Musical” se destaca como uma adaptação encantadora da obra original, oferecendo uma experiência visualmente rica e uma performance envolvente. O filme se vale de seu elenco talentoso e de uma estética cuidadosamente elaborada para proporcionar um entretenimento memorável, repleto de aventuras, música e diversão.

Filme: Matilda: O Musical

Direção: Matthew Warchus

Ano: 2022

Gênero: Musical/Comédia/Drama

Nota: 8/10