Para inteligentes: drama político com Jennifer Garner e Jamie Foxx, na Netflix

Dirigido por Peter Berg, “O Reino” é um thriller de ação de 2007, cuja trama se desenrola na Arábia Saudita. A presença militar americana na região, como em grande parte do Oriente Médio, é vista como uma ameaça por grupos religiosos extremistas e por moradores locais que temem por sua segurança. A história se intensifica quando uma célula terrorista, liderada por Abu Hamza (Hezi Saddik), realiza um ataque devastador durante um jogo infantil de beisebol, resultando em mais de 100 mortos e 200 feridos, entre eles muitos americanos. Este incidente leva o FBI a iniciar uma investigação direta no local, com o objetivo de identificar os responsáveis.

A equipe do FBI, sob a liderança de Ronald Fleury (Jamie Foxx), conta com a expertise de Grant Sykes (Chris Cooper), Janet Mayes (Jennifer Garner) e Adam Leavitt (Jason Bateman). Com a colaboração do coronel Faris Al Ghazi (Ashraf Barhom), eles navegam por uma intricada rede de operações terroristas para descobrir os culpados. No entanto, encontram resistência tanto das forças policiais quanto da população local, gerando conflitos constantes.

O trabalho conjunto com as forças locais se revela mais problemático do que útil, com desconfianças mútuas e diferenças culturais acentuadas. A interação tensa entre as autoridades cria um ambiente de constante urgência e perigo, onde confrontos são frequentes e a segurança é uma preocupação contínua.

A cinematografia de Mauro Fiore, conhecido por “Avatar”, contribui para a sensação de perigo iminente, utilizando câmeras de mão que seguem os personagens de perto, oferecendo uma experiência imersiva e realista. A produção usa CGI de maneira restrita, priorizando a autenticidade visual das cenas.

As filmagens ocorreram sob condições adversas no Arizona, durante o verão, com temperaturas em Phoenix ultrapassando 46 graus Celsius. Esses desafios climáticos afetaram o elenco, com Jennifer Garner desmaiando várias vezes devido ao calor extremo. A produção não pôde viajar para a Arábia Saudita por restrições orçamentárias, adaptando cenários americanos para recriar o ambiente saudita.

Durante as gravações, a produção sofreu a perda de três membros da equipe. Tom Aguilar, envolvido na cenografia, faleceu de câncer de próstata antes do término das filmagens. Lance Gunnin, construtor, morreu em um acidente de moto a caminho do set, e Nick Papac sofreu um acidente fatal no próprio local de filmagem. Todos foram homenageados nos créditos finais. Jason Bateman também se feriu durante uma das explosões, mas se recuperou sem maiores complicações.

O elenco passou por um treinamento intensivo com agentes do FBI e militares, aprendendo táticas e procedimentos autênticos de combate e investigação. Consultores militares estiveram presentes nas gravações para assegurar a veracidade das cenas.

Embora o filme tenha sido criticado por não aprofundar suficientemente nos temas da guerra no Oriente Médio e nos grupos extremistas, “O Reino”, na Netflix, se destaca como uma opção interessante para os aficionados por thrillers de ação que abordam temas geopolíticos.

Filme: O Reino

Direção: Peter Berg

Ano: 2007

Gênero: Ação/Drama/suspense

Nota: 8