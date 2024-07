A história de amor perfeita para assistir debaixo das cobertas e com um copo de chocolate quente, na Netflix

O tempo, esse constante rival da nossa existência, dita o fim de todas as coisas. A humanidade, ao longo dos séculos, sempre almejou controlar essa força inevitável, mas até hoje, mesmo com avanços científicos e tecnológicos, ele permanece inabalável. Albert Einstein foi um dos maiores pensadores a investigar a natureza do tempo.

Na Teoria da Relatividade, Einstein revelou que tempo e espaço são partes interligadas de um contínuo espaço-tempo. Ele propôs que o tempo desacelera para um observador em movimento em relação a um observador estacionário, destacando a relatividade do tempo. A percepção do tempo varia conforme as diferentes velocidades dos observadores.

Teoricamente, viajar perto da velocidade da luz faria o tempo passar mais devagar para o viajante comparado com alguém na Terra. Além disso, distorções no espaço-tempo poderiam permitir a criação de curvas fechadas, possibilitando, ao menos em teoria, viagens no tempo.

Em “Questão de Tempo”, na Netflix, o diretor Richard Curtis explora essas ideias, além de reflexões filosóficas sobre o uso do tempo, para tecer uma história de amor. Não se trata apenas de um romance entre um homem e uma mulher, mas sim do amor pela vida e pelas pessoas que moldam nossa trajetória.

O protagonista, Tim (Domhnall Gleeson), cresceu na pitoresca Cornualha, perto de Londres, em uma família amorosa. Sua timidez e aparência desajeitada dificultaram sua vida amorosa, culminando em uma rejeição dolorosa por Charlotte (Margot Robbie), que abalou sua autoestima.

Aos 21 anos, durante uma festa de Ano Novo, seu pai (Bill Nighy) revela um segredo familiar: os homens da família têm a habilidade de viajar no tempo e alterar eventos de suas vidas. Com esse conhecimento, Tim se muda para Londres para estudar Direito e conhece Mary (Rachel McAdams), por quem se apaixona.

Utilizando seu poder, Tim conquista Mary e corrige situações embaraçosas do passado. Ele também tenta salvar sua irmã de um relacionamento tóxico, aprendendo uma lição crucial sobre a unicidade dos eventos na vida. Ele descobre que mudar eventos passados após o nascimento de seus filhos pode resultar na não existência deles.

Ao longo da narrativa, Tim descobre o verdadeiro valor do tempo, das pessoas ao seu redor e da própria vida. A interação genuína entre Domhnall Gleeson e os demais personagens é um ponto forte do filme, especialmente com Rachel McAdams e Bill Nighy. Este último, em particular, proporciona uma reflexão profunda sobre as relações familiares, retratando-as de forma sensível e poética. Richard Curtis, ao lançar o filme, revelou que o roteiro foi inspirado em sua vida e nas suas reflexões sobre a importância de valorizar os pequenos momentos.

Filme: Questão de Tempo

Direção: Richard Curtis

Ano: 2013

Gênero: Comédia/Romance/Fantasia

Nota: 9/10