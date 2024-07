Thriller de ação visto por 25 milhões de pessoas, na Netflix, é dose de emoção que você precisa para começar a semana

O filme “El Camino: A Breaking Bad Movie” (2019) surge como uma continuação direta da série “Breaking Bad”, mantendo o foco nos personagens Walter White, interpretado por Bryan Cranston, e Jesse Pinkman, vivido por Aaron Paul. A narrativa de “El Camino” se desenvolve a partir do ponto onde a série terminou, oferecendo ao público uma conclusão satisfatória para o arco de Jesse Pinkman. Este filme, dirigido por Vince Gilligan, não deixa os fãs na mão, oferecendo um epílogo à altura da renomada série televisiva.

No entanto, essa facilidade de transição do seriado para o filme não é acompanhada pela simplicidade na execução. Gilligan, conhecido por seu meticuloso trabalho na série, dedica-se a criar um epílogo grandioso que está à altura do sucesso de “Breaking Bad”, tanto em termos de enredo quanto no desenvolvimento de personagens. Para isso, ele investe tempo e cuidado para evitar que o filme se torne apenas uma extensão superficial do roteiro original.

A narrativa de “El Camino” retrocede suavemente, refrescando a memória do público sobre a fundamental participação de Walter White no resgate de Jesse Pinkman das garras de traficantes de metanfetamina nazistas. Esta alusão ao passado traumático de Pinkman sob o domínio dos rivais é o fio condutor do filme.

A história começa com Jesse Pinkman fugindo desesperadamente, encontrando refúgio temporário com seus antigos colegas, Skinny Pete e Badger. Determinado a escapar de Albuquerque e recomeçar sua vida no Alasca, Jesse enfrenta uma série de desafios ao longo do filme, que dura mais de 122 minutos. A trama gira em torno de sua tentativa de fuga e das implicações desta, incluindo a perseguição implacável de policiais e inimigos que desejam sua morte. Embora “El Camino” tenha elementos de suspense, ele se destaca por explorar o amadurecimento de Jesse Pinkman, que, antes visto como um personagem impulsivo e emocionalmente instável, agora precisa encontrar uma nova forma de sobreviver.

O filme emprega os elementos visuais e sonoros sofisticados que fizeram de “Breaking Bad” um marco na televisão, elevando ainda mais a experiência visual. A reformulação de Jesse Pinkman é acompanhada por uma transformação na própria história, que poderia até mesmo servir como base para uma sequência futura. Gilligan utiliza o poder imagético do cinema para retratar a dualidade de Pinkman, que vaga de um lugar para outro, ora iluminado pelos faróis dos carros, ora imerso em escuridão profunda.

Aaron Paul entrega uma atuação impressionante, capturando com autenticidade os conflitos internos de seu personagem. Jesse Pinkman, retratado com a complexidade que sempre mereceu na série da AMC, agora se apresenta como uma figura trágica e mitificada. Seu sequestro parece quase redentor, apagando temporariamente seus pecados passados. Em um flashback, uma conversa com Todd Alquist, interpretado por Jesse Plemons, oferece insights valiosos para a compreensão do filme. Contudo, Jesse Pinkman não se ilude com grandiosidades e permanece focado em sua sobrevivência.

Os fãs de “Breaking Bad” lamentaram a ausência significativa de Bryan Cranston em “El Camino”. O destino de Walter White, o professor que entrou no mundo do crime temendo as dificuldades da velhice e uma aposentadoria miserável, é apenas insinuado no filme. A química entre White e Pinkman, tão marcante na série, é revivida em uma breve cena no final do filme, proporcionando um encerramento emocional. White aparece como uma espécie de superego de Pinkman, questionando suas escolhas e revelando aspectos ainda desconhecidos do personagem.

“El Camino”, na Netflix, não resolve todos os mistérios deixados pela série, mas oferece muito mais do que um simples suspense. O filme é uma obra complexa e poética, capturando a essência tortuosa e suja do universo de “Breaking Bad”.

Filme: El Camino: A Breaking Bad Movie

Direção: Ben Stassen e Benjamin Mousquet

Ano: 2019

Gêneros: Crime/Drama

Nota: 10