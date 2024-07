O filme que a Netflix desembolsou 250 milhões para tê-lo no catálogo

Com o passar dos anos e a chegada da maturidade, torna-se evidente que os vínculos formados na juventude têm mais chances de perdurar, apesar dos desafios ao longo da vida. Essa mistura de ligações humanas e desejos pessoais, mesmo quando desenvolvidos separadamente, resulta em algo complexo e enigmático, um sentimento que nunca se apaga.

No entanto, esse não é o caso dos personagens de “Glass Onion: Um Mistério Knives Out”. Neste segundo filme da série, Rian Johnson mantém a essência de um suspense envolvente, explorando a vida de personagens abastados que, entediados, se envolvem em jogos fúteis e perigosos para escapar de sua irrelevância.

Inspirando-se em uma canção dos Beatles, Johnson revela as muitas camadas das relações humanas, onde as pessoas são hábeis em transformar qualquer luz que absorvem em energia negativa. O diretor continua a homenagear Agatha Christie de forma original, sem deixar de lado o humor bem dosado que enriquece a narrativa, algo que a renomada autora certamente aprovaria. Assim como no primeiro filme, Johnson desafia as convenções do gênero, focando não apenas na resolução do crime, mas na forma como a história se desenrola até chegar ao assassino, que inicialmente não existe.

No filme de 2019, o mistério girava em torno do assassinato de Harlan Thrombey, um famoso escritor de contos violentos, encontrado morto aos 85 anos em sua mansão. Agora, Benoït Blanc, o sofisticado detetive interpretado por Daniel Craig, mais amadurecido artisticamente, é chamado para participar das excentricidades de um grupo de pessoas com comportamentos peculiares.

A crítica social presente no filme é incisiva, destacando a alienação tragicômica de personagens como Birdie Jay, interpretada por Kate Hudson. Birdie, uma socialite pouco inteligente, tenta preencher seu vazio existencial com festas extravagantes e incendiárias, além de expressar opiniões racistas de maneira ingênua e criminosa nas redes sociais. Isso motiva Cassandra Brand, interpretada por Janelle Monáe, a expor segredos e confrontar os demais personagens.

Talvez o maior problema de “Glass Onion: Um Mistério Knives Out”, na Netflix, seja a duração prolongada, que leva o público a teorizar incessantemente sobre o desfecho. Contudo, nada que não possa ser ajustado em uma terceira aventura de Benoït Blanc.

Filme: Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Direção: Rian Johnson

Ano: 2022

Gêneros: Thriller/Crime/Comédia

Nota: 9/10