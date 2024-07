Últimos dias para assistir adaptação de uma das mais lindas histórias de amor da literatura do século 20, na Netflix

Houve um tempo em que os dramas românticos dominavam Hollywood, sendo o romance o gênero mais apreciado. Atualmente, enquanto as comédias românticas são abundantes, os dramas que verdadeiramente exploram o poder transformador do amor são raros e, muitas vezes, situados em épocas passadas.

A razão disso reside no fato de que, numa era onde o sexo é onipresente, o impacto do amor tem se diluído. Com essa perspectiva, “O Despertar de Uma Paixão”, inspirado na obra de William Somerset Maugham publicada em 1925, mantém sua relevância, apresentando-se como um trabalho intelectualmente estimulante que poucas produções cinematográficas conseguem igualar.

John Curran, o diretor, interpreta fielmente o romance de Maugham. Kitty, interpretada por Naomi Watts, é pressionada pelos pais a se casar devido à sua condição de solteira, algo mais preocupante para eles do que para ela própria.

Ambientado na década de 1920, quando as expectativas sociais sobre as mulheres eram restritivas, a história revela uma pressão familiar que força Kitty a um casamento não desejado com Walter Fane, um biólogo, retratado por Edward Norton. Fane, embora apaixonado, propõe casamento de maneira apressada e insensível, devido ao seu iminente retorno a Xangai para combater epidemias, em especial o cólera.

A adaptação de Curran destaca-se por sua fidelidade ao texto original de Maugham, preservando sua profundidade filosófica e questionando a instituição do casamento. A narrativa, escrita por Ron Nyswaner, sugere que a união matrimonial não necessariamente traz felicidade, e que duas pessoas infelizes não se tornarão mais felizes apenas por se casarem. Em um ambiente adverso na China dos anos 1920, a trilha sonora de Alexandre Desplat intensifica a sensação de isolamento dos protagonistas, complementando a direção visual que expõe um cenário de miséria e doença.

No desenrolar da trama, Kitty, entediada e desesperada, envolve-se com Charlie Townsend, um diplomata sedutor interpretado por Liev Schreiber. Este relacionamento extraconjugal traz consequências que moldam o desfecho da história. Watts entrega uma performance convincente de uma mulher leviana e manipuladora, contrastando com a austeridade de Fane e o oportunismo de Townsend. A dinâmica entre esses personagens evidencia a complexidade emocional e os conflitos internos que marcam suas vidas.

A representação de Kitty por Naomi Watts, diferente da versão de Greta Garbo na adaptação de 1934, traz uma personagem ainda mais intensa e enigmática. A adaptação de Curran, comparada à versão pálida de 1957 dirigida por Ronald Neame, enfatiza o caráter impetuoso e desafiador de Kitty, oferecendo uma análise profunda das suas motivações e comportamentos.

“O Despertar de Uma Paixão”, na Netflix, explora com maestria a acrimônia das vidas de seus personagens principais. O filme sugere uma possibilidade de redenção apenas para Kitty, que, ao final, recusa uma reaproximação com Townsend após a saída definitiva de Fane de sua vida. A narrativa conclui com uma reflexão sobre a transformação pessoal e a busca por uma nova direção, sugerindo que, mesmo após um casamento fracassado, há espaço para recomeços e renovação espiritual.

Essa produção se destaca como uma poderosa análise dos romances fracassados e das nuances do mal nas relações humanas, mantendo-se fiel ao espírito do romance de Maugham e oferecendo ao público uma experiência cinematográfica rica em conteúdo emocional e filosófico.

Filme: O Despertar de Uma Paixão

Direção: John Curran

Ano: 2007

Gênero: Romance/Drama

Nota: 10/10