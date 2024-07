Drama inspirador com Dennis Quaid, na Netflix, vai te fazer acreditar no impossível

Dirigido por Julio Quintana e escrito por Jennifer C. Stetson, Paco Farias e Julio Quintana, “The Long Game” é um drama lançado em 2023, estrelado por Dennis Quaid e Jay Hernandez, baseado em uma história real e inspiradora. O enredo gira em torno de um grupo de cinco jovens de ascendência mexicana de Del Rio, no Texas, na década de 1950. O grupo trabalha como caddy — uma espécie de auxiliar do jogador que carrega os equipamentos, faz leitura de jogos e até aconselha os competidores — no clube de golfe da cidade. Estudantes do San Felipe High School, onde JB Peña (Hernandez) é contratado como coordenador, os jovens enfrentam, além do racismo escancarado e estrutural, uma barreira socioeconômica que os impede de alcançar seus horizontes.

Mario Lomas (Christian Gallegos), Felipe Romero (Miguel Angel Garcia), Lupe Falen (José Julian), Joe Trevino (Julian Works) e Gene Vasquez (Gregory Diaz IV) formam os Mustangs, grupo de golfe da escola, graças ao empenho de Peña e Frank Mitchell (Quaid), que decidem quebrar o sistema e os paradigmas e construir o próprio campo de treinamento para os garotos, que passam a utilizar equipamentos descartados pelos membros do clube de golfe.

A empreitada começa quando os caddies atingem uma bola de golfe no vidro do carro de Peña, que havia sido rejeitado no country club da cidade, apesar de ter sido recomendado por Frank, seu companheiro de guerra na Marinha americana anos antes. Tornar esses garotos bons jogadores de golfe não é apenas uma forma de mostrar seu valor para uma elite preconceituosa, mas também de criar uma porta de entrada para os latinos no clube.

Peña não apenas os treina para o esporte, mas também os ensina regras de etiqueta e comportamento para que os Mustangs se encaixem naquele espaço predominantemente branco e elitizado. Lapidando os talentos dos garotos, Peña e Frank também ajudam os adolescentes a terem foco no futuro, disciplina e resiliência, livrando-os da criminalidade e rebeldia.

O filme também acompanha alguns aspectos da vida pessoal de cada jogador, como o romance entre Trevino e a jovem escritora Daniela Torres (Paulina Chávez) e os desafios que eles encontram no caminho durante as eliminatórias para a competição estadual. Eles são rejeitados pelos membros do clube de golfe e competidores brancos, que não aceitam dividir o espaço de elite com latinos. Além de terem de provar seu talento no esporte, eles também precisam mostrar que pertencem a todos os espaços e que são tão americanos quanto os brancos.

O filme mostra como um professor visionário e com os métodos corretos de ensino pode transformar a história de alunos rebeldes, encontrando seus talentos e potenciais e lapidando-os, dando oportunidade de futuro e sucesso pessoal e profissional.

Com discursos emotivos e embalado por uma trilha nostálgica de canções da época, o filme de Quintana, que está na Netflix, também inclui uma fotografia poética e contemplativa, dando um tom mais melancólico e idealista à trama.

Filme: The Long Game

Direção: Julio Quintana

Ano: 2023

Gênero: Drama/História/Esporte

Nota: 8