Últimos dias para assistir a adorável e doce comédia dramática com Susan Sarandon na Netflix

Lorene Scafaria, uma talentosa nativa de Nova Jersey, é conhecida por sua versatilidade artística. Além de três álbuns musicais, ela escreveu, dirigiu e produziu filmes notáveis como “Coerência” e “Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo”. Entre suas obras, “A Intrometida” se destaca não apenas como um filme que roteirizou e dirigiu, mas também como uma homenagem pessoal à relação entre mães e filhas, inspirada em sua própria experiência familiar.

No filme, estrelado por Susan Sarandon, Rose Byrne e J. K. Simmons, Sarandon interpreta Marnie, uma viúva recente que decide mudar-se de Nova Jersey para Los Angeles para ficar mais próxima de sua filha, Lori (Byrne). Financiada pela herança do marido falecido e munida de otimismo e amor, Marnie se envolve na vida de estranhos em Los Angeles, oferecendo sua ajuda de maneiras não solicitadas.

Essa intromissão é um reflexo das dinâmicas familiares exploradas por Scafaria, especialmente da relação entre ela e sua própria mãe, sob a lente de como lidaram com a perda do patriarca familiar. Em uma entrevista, a diretora destacou as diferentes maneiras pelas quais ela e sua mãe enfrentaram essa perda, com admiração pela maneira como sua mãe encarou o desafio com alegria e otimismo.

“A Intrometida” não se limita a explorar temas familiares; é uma meditação agridoce sobre solidão, especialmente para mulheres maduras. O filme aborda como a identidade e as prioridades de uma mulher podem mudar radicalmente após a maternidade, deixando-a às vezes perdida quando os filhos saem de casa e ela enfrenta a possibilidade de uma nova fase de vida, muitas vezes solitária.

Marnie, no filme, passa por uma jornada para reconectar-se e encontrar um propósito após a perda do marido, buscando resolver problemas e cuidar dos outros, apesar das frustrações de sua filha Lori. Essa busca por significado e alegria na vida é uma narrativa central, destacando a importância de permanecer ativo e relevante na vida das pessoas, mesmo quando o mundo familiar e pessoal sofre transformações.

“A Intrometida”, na Netflix, não apenas entretém, mas também provoca reflexões sobre vida, família e a necessidade contínua de conexão e propósito na maturidade. Lorene Scafaria captura nuances emocionais com uma abordagem sensível e profundamente pessoal, tornando o filme uma obra que ressoa com muitos espectadores.

Filme: A Intrometida

Direção: Lorene Scafaria

Ano: 2015

Gênero: Drama/Comédia/Romance

Nota: 8/10