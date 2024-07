Um marco do cinema e da cultura pop, comédia romântica baseada em clássico de Jane Austen está de volta à Netflix

Roteirista e diretora de várias obras de sucesso na televisão, Amy Heckerling foi convidada nos anos 1990 para criar um filme adolescente. Imediatamente, ela se lembrou de um clássico da literatura que leu durante a adolescência: “Emma”, de Jane Austen. Ela achou que seria uma boa ideia adaptar a história para os dias atuais, e estava certa. O filme “As Patricinhas de Beverly Hills” se tornou um sucesso instantâneo, mas não daqueles descartáveis. A popularidade da comédia romântica perdura até os dias atuais.

Estrelado por Alicia Silverstone, que já era um fenômeno na época e sequer precisou de testes para ser escolhida para o papel, o filme gira em torno de Cher, uma jovem rica de Beverly Hills que adora se meter na vida das pessoas. Graças à sua influência social, ela consegue aconselhar amigos e alcovitar casais, sentindo que tem no hobby uma verdadeira função social.

Sua melhor amiga é Dionne (Stacey Dash), que vive um namoro dramático com Murray (Donald Faison). Quando a problemática e desajeitada Tai (Brittany Murphy), que teve problemas com drogas no seu colégio anterior, é transferida para a escola de Cher, ela logo sente que precisa “adotar” a colega e dar uma repaginada no visual dela para ajudá-la a alcançar status social.

Embora Tai imediatamente se conecte com o skatista Travis (Breckin Meyer), Cher não acredita que ele seja adequado o bastante para sua nova amiga. Ela quer alcovitá-la com o popular Elton (Jeremy Sisto), que parece estar mais à altura.

Em casa, o pai de Cher, Mel Horowitz (Dan Hedaya), é um advogado de sucesso que mantém uma relação de apadrinhamento com seu ex-enteado, Josh (Paul Rudd), um acadêmico de direito que trabalha como uma espécie de estagiário para Mel. Embora vivam brigando, Josh e Cher também são amigos e passam muito tempo juntos, assistindo a filmes e se provocando. Cher, que sempre se mete em enrascadas, acaba sempre buscando ajuda em Josh.

Quando os planos para Tai e Elton não dão certo, e o romance de Cher com o novato da escola, Christian (Justin Walker), não vai para a frente porque Christian parece mais interessado em pessoas do mesmo sexo que ele, Cher percebe que está apaixonada por Josh, um garoto completamente diferente dos quais ela já se relacionou. Ela vai precisar de muito mais do que uma repaginada no visual para conquistá-lo. Como ele é inteligente e preocupado com assuntos sociais relevantes, ela terá de reformar seu conteúdo interno.

Uma das principais características do filme é sua estética, com visual baseado no estilo Old Money, influências da moda dos anos 1990, toques de preppy, colegial e alta-costura. Com uma paleta de cores claras, alegres, vivas e coloridas, trazendo uma atmosfera alto-astral e otimista para a narrativa, o longa-metragem provocou um impacto duradouro na cultura pop, com looks que continuam a ser recriados quase três décadas após seu lançamento.

Divertido, leve e despreocupado, “As Patricinhas de Beverly Hills”, na Netflix, é um clássico das comédias românticas adolescentes, trazendo modernidade e frescor para a amada história de Austen.

Filme: As Patricinhas de Beverly Hills

Direção: Amy Heckerling

Ano: 1995

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 9