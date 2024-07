Thriller de suspense com Sandra Bullock assistido por 80 milhões de espectadores, na Netflix

“Imperdoável”, com Sandra Bullock no papel principal, é uma adaptação que traz à tela uma complexa teia de histórias entrelaçadas, todas centradas em uma mulher tentando reconstruir sua vida após uma longa sentença de prisão.

Lançado em dezembro de 2021 e dirigido por Nora Fingscheidt, o filme apresenta uma narrativa que alterna entre passado e presente para revelar a trajetória de Ruth Slater, interpretada por Bullock. Após cumprir vinte anos de prisão pelo assassinato de um xerife, Ruth é liberada em liberdade condicional e enfrenta o desafio de recomeçar. O crime ocorreu durante uma ação de despejo que se desenrolou trágica e violentamente, envolvendo Ruth e sua irmã muito mais jovem, Kate, vivida por Aisling Franciosi. A perda do pai, que cometeu suicídio, adiciona mais uma camada ao passado conturbado de Ruth.

A história se desenrola mostrando Ruth tentando encontrar seu lugar em um mundo que não a perdoa facilmente. Vivendo em uma pensão com outras ex-detentas, ela se isola, enfrentando um cotidiano de privações e desconfiança. Compartilhando um pequeno espaço com outras três mulheres e tendo acesso limitado ao banheiro, Ruth luta para manter-se fora de problemas, um desafio constante em seu novo ambiente.

Sob a supervisão de Vincent Cross, seu agente de condicional interpretado por Rob Morgan, Ruth é aconselhada a evitar qualquer contato com pessoas ligadas ao seu passado criminoso. No entanto, uma força a leva de volta à antiga casa onde morava com Kate, agora ocupada por Liz e John Ingram, interpretados por Viola Davis e Vincent D’Onofrio. A visita a essa casa, agora desprovida de qualquer menção ao crime ocorrido, é um ponto de reconexão para Ruth, um lugar onde ela sente uma ligação emocional profunda.

Quando John, um advogado perspicaz, percebe que Ruth esconde um segredo, ele se propõe a ajudá-la, movido pela compaixão e pela complexidade da situação de Ruth. Este relacionamento traz à tona novas dimensões na história, onde John se torna um aliado improvável em sua jornada de redenção.

O filme também aborda o preconceito que Ruth enfrenta diariamente. Determinada a mudar sua vida, ela se engaja em trabalhos árduos, incluindo carpintaria e um emprego em um frigorífico, enquanto tenta, desesperadamente, se reencontrar com sua irmã. Este esforço contínuo é constantemente frustrado por um sistema que parece desenhado para mantê-la presa em um ciclo de dificuldades.

Fingscheidt e os roteiristas Peter Craig, Hillary Seitz e Courtenay Miles escolhem revelar, de maneira estratégica, as motivações de Ruth através de flashbacks que gradualmente esclarecem o contexto do crime. Essas memórias fragmentadas oferecem uma visão nova e intrigante sobre os eventos que levaram ao assassinato do xerife, desafiando as percepções do público sobre a culpa e a inocência de Ruth.

A luta de Ruth para se reintegrar é complicada por sua constante vigilância contra os preconceitos e a desconfiança que a cercam. Enquanto isso, a relação tensa com Liz, que desconfia dela, representa apenas uma faceta dos desafios sociais e emocionais que Ruth enfrenta. No final, a história de “Imperdoável”, na Netflix, é uma narrativa de perseverança e busca por redenção, onde as vidas dos personagens se entrelaçam em uma jornada de descobertas dolorosas e esperança resiliente.

O desenlace do filme, apesar de inesperado, oferece uma resolução que ecoa a complexidade das emoções e das situações apresentadas ao longo da trama, destacando a habilidade de Fingscheidt em conduzir um drama carregado com elegância e profundidade.

Filme: Imperdoável

Direção: Nora Fingscheidt

Ano: 2021

Gênero: Drama/Suspense

Nota: 9/10