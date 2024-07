Uma das maiores audiências da Netflix, filme foi visto por 130 milhões de pessoas

“Resgate 2” é uma obra que não fica atrás das melhores narrativas de super-heróis. No filme dirigido por Sam Hargrave, os personagens desempenham papéis específicos, onde o conflito surge de maneira intensa e parece insolúvel, até que um herói aparece, dotado de qualidades únicas, para resolver a situação. Joe Russo, roteirista do filme e codiretor de “Vingadores: Ultimato” com seu irmão Anthony, parece querer questionar o papel desses salvadores em tramas cinematográficas.

O protagonista, um homem solitário e quase derrotado, tenta manter-se em ação, sem qualquer glamour. Momentos fugazes de vulnerabilidade são mostrados enquanto ele abdica de vaidades em prol da sobrevivência. Chris Hemsworth, no papel de Tyler Rake, busca autoafirmação, algo que fez sem tanto sucesso no filme inicial de 2020. Agora, ele se ergue para enfrentar uma nova missão, ainda mais difícil, mas resta uma dúvida no público: será que ele está apenas se superestimando?

A personagem Nik Khan, interpretada por Golshifteh Farahani, aparece com um olhar preocupado, iluminada pela fotografia de Greg Baldi. Os flashbacks no roteiro de Russo, utilizados por Hargrave, reforçam a moral instável do protagonista e levantam suspeitas sobre sua índole, como se confiar nele fosse um risco. Essa incerteza torna-o menos previsível do que outros personagens típicos de ação, cheios de certezas.

O verdadeiro resgatado aqui é o anti-herói de Hemsworth. Assistido por médicos sob a supervisão de Nik, ele permanece em coma, mas todos sabem que eventualmente ele irá despertar e tentar recuperar o tempo perdido. “Resgate 2”, na Netflix, ganha um tom épico quando a narrativa se expande globalmente, começando em Dubai, o que reforça a imagem de Rake como um incansável super-homem.

O enredo avança como um trem desgovernado no clímax, onde Rake e Nik enfrentam os capangas de Ovi Mahajan, um líder do crime organizado em Mumbai interpretado por Pankaj Tripathi. Hargrave relembra ao público, através de diálogos entre Hemsworth e Farahani, a operação fracassada de resgate do filho de Mahajan, interpretado por Rudhraksh Jaiswal. Agora, Rake e Nik precisam enfrentar a fraternidade implacável da máfia indiana para sobreviver.

Hargrave transforma uma história aparentemente comum em algo mais profundo, utilizando clichês de maneira inteligente. Ele coloca os protagonistas em prisões nos arredores de Linz, Áustria, sugerindo uma promessa de felicidade comum, como indicado pelo vilão de Idris Elba no final. No entanto, essa promessa só será confirmada na terceira parte da saga.

Filme: Resgate 2

Direção: Sam Hargrave

Ano: 2023

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 8/10