Baseado em best seller de Warren Adler, romance com Harrison Ford e Kristin Scott-Thomas está na Netflix

Um investigador da polícia de Washington, Dutch Van Den Broeck (interpretado por Harrison Ford), se vê obcecado por um caso e está disposto a ir o mais longe possível para descobrir a verdade. No entanto, o caso não é oficial, mas pessoal. Um avião com destino a Miami, carregando centenas de pessoas, cai nos Estados Unidos. Essas são as primeiras cenas de “Destinos Cruzados”, romance com elementos de suspense de Sidney Pollack, lançado em 1999, e está na Netflix.

Quando a esposa de Dutch, Peyton (Susanna Thompson), não atende as ligações do marido após embarcar em um voo para Nova York, ele começa a desconfiar que ela poderia estar no voo que caiu. Após procurar pela companhia aérea, é informado de que nenhuma pessoa com o nome de sua esposa embarcou em qualquer voo da companhia.

Então, ele descobre que ela havia viajado sob o nome de outra pessoa, mais precisamente, senhora Chandler, sentada na primeira classe ao lado de Cullen Chandler (Peter Coyote), marido da deputada Kay Chandler (Kristin Scott Thomas). Dutch descobre que a esposa não apenas morreu no voo que caiu, mas também o estava traindo.

Obcecado pela verdade, ele começa a perseguir incansavelmente rastros da relação da esposa com Cullen Chandler. Ele decide procurar por Kay para saber se ela sabia da traição do marido. Kay, no entanto, é pega de surpresa e pede para que Dutch se afaste. Ela está no meio de uma disputa eleitoral e um escândalo é a última coisa que precisa para sua imagem. Além disso, deseja superar a perda do marido em paz, sem que nada manche sua reputação, especialmente para a filha adolescente, Jessica (Kate Mara).

Dutch, entretanto, está determinado a descobrir os detalhes sórdidos da traição da esposa. Ele vai até Miami, descobre o hotel em que ela se hospedou, os locais que Peyton e Cullen frequentaram juntos enquanto se relacionavam, descobre quais colegas de trabalho sabiam sobre o caso e até que eles mantinham um apartamento juntos.

A ideia de que Peyton era uma outra pessoa quando estava longe de casa o deixa enlouquecido e obstinado a descobrir cada detalhe da traição e compreender as razões que levaram a esposa a procurar amor em outro homem. Tanto Dutch quanto Kay pensavam ter casamentos felizes e bem-sucedidos.

Conforme descobrem o passado de seus cônjuges, Dutch e Kay se aproximam, descobrindo também uma atração entre eles. No entanto, enquanto Kay está disposta a enterrar o passado e seguir em frente, Dutch é orgulhoso demais e está preso na ideia de desvendar como ele, especializado em descobrir mentiras, nunca desconfiou da traição.

O longa-metragem, que mistura elementos de romance e suspense investigativo, é baseado no livro “Random Hearts”, de Warren Adler, adaptado para as telas por Kurt Luedtke, que também colaborou com Pollack em “Entre Dois Amores”, romance de 1985 que venceu o Oscar. Embora Pollack já estivesse decidido por Harrison Ford como Dutch devido à parceria deles em “A Testemunha”, a escolha por Kristin Scott Thomas ocorreu depois do sucesso de “O Paciente Inglês”, que a colocou sob os holofotes de diversos cineastas hollywoodianos.

Filme: Destinos Cruzados

Direção: Sidney Pollack

Ano: 1999

Gênero: Drama/Mistério/Romance

Nota: 8