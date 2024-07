Baseado em um livro traduzido para 33 idiomas, o romance mais fofinho e encantador que você vai assistir na Netflix

O amor, muitas vezes, surge de maneira inesperada, em circunstâncias e locais que jamais imaginaríamos. É justamente quando menos se espera que ele aparece. Talvez por isso, muitos corações ansiosos nunca encontrem suas almas-gêmeas. Quanto mais se idealiza, calcula e espera pelo momento perfeito, mais se deixa de perceber o que realmente importa.

“Amor à Primeira Vista”, dirigido por Vanessa Caswill e adaptado por Katie Lovejoy, é baseado no livro “The Statistical Probability of Love at First Sight”, de Jennifer E. Smith. O romance entre Hadley (Hailey Lu Richardson) e Oliver (Ben Hardy) é narrado por Jameela Jamil, que interage com os espectadores e interpreta diversos figurantes ao longo do filme.

Hadley perde um voo para Londres e conhece Oliver no aeroporto de Nova York. Enquanto aguardam o próximo voo, compartilham detalhes de suas vidas, como o desdém mútuo por maionese. Por coincidência, acabam sentando juntos na aeronave e, durante a viagem de sete horas, aprofundam ainda mais sua conexão. Hadley revela que está indo ao casamento de seu pai, um professor de Poesia que se mudou para a Inglaterra, apaixonou-se por outra mulher e pediu o divórcio da mãe de Hadley. Sem entusiasmo para a cerimônia, que vê como uma traição, Hadley teme que o evento seja apenas um espetáculo vazio.

Oliver, inicialmente mais reservado, abre-se sobre os problemas familiares que enfrenta, mencionando que está indo ao funeral de sua mãe, vítima de câncer. A confissão cria um laço mais forte entre os dois, e quase se beijam no avião. Após a aterrissagem, Oliver anota seu número no telefone de Hadley, mas a bateria do aparelho acaba antes que ela consiga salvar o contato.

Oliver, que sempre explica tudo com base em estatísticas, vê as probabilidades jogarem a seu favor após conhecer Hadley. Ela participa do casamento do pai, mas seus pensamentos permanecem com Oliver. Lembrando-se do local do funeral da mãe dele, decide procurá-lo. No local, Hadley descobre que a mãe de Oliver está viva, embora terminalmente doente. Ela escolheu realizar seu próprio funeral enquanto ainda pode.

Depois de uma conversa frustrante com Oliver, Hadley reencontra o pai e desabafa sobre sua mãe, resolvendo alguns mal-entendidos. O filme, “Amor à Primeira Vista”, termina como um bom clichê: com um final feliz para os protagonistas, que se reencontram e abrem seus corações.

O magnetismo entre Hadley e Oliver culmina em um desfecho previsível e agradável. Como entretenimento, o filme de Caswill cumpre sua função, oferecendo distração e melodrama. Contudo, como obra, não escapa do tom genérico e descartável de alguns filmes que rapidamente caem no esquecimento.

Filme: Amor à Primeira Vista

Direção: Vanessa Caswill

Ano: 2023

Gênero: Romance

Nota: 7/10