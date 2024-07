Drama provocativo argentino que acaba de chegar à Netflix

Produzido pelo estúdio Fábula, de Pablo Larraín, “Os Impactados” explora a trajetória de Ada, interpretada por Mariana Di Girólamo, uma veterinária que desperta de um coma induzido por uma descarga elétrica ao ser atingida por um raio. Após esse incidente, Ada se encontra em um estado de confusão entre a realidade e a ilusão, lidando com estresse pós-traumático, perda de identidade e um desejo profundo de compreender o significado de sua experiência.

Seu corpo também passa por transformações notáveis, incluindo uma Marca de Lichtenberg, que traça o caminho do raio pelo seu corpo, e outras mudanças mais sutis. Por exemplo, Ada começa a ovular novamente após anos de infertilidade, e experimenta uma espécie de estimulação e dependência de choques elétricos, como se tivesse desenvolvido uma nova sensibilidade.

Em meio a essa nova realidade, Ada se sente perdida e deslocada. É então que aceita o convite de um médico para integrar um grupo de apoio destinado a pessoas que também foram atingidas por raios. Este grupo é liderado por Juan, vivido por Germán Palacios, que compartilha da mesma experiência de Ada. Juan realiza testes para investigar as mudanças físicas e neurológicas provocadas pelas descargas elétricas, além de auxiliar os participantes a enfrentarem os traumas resultantes.

O filme coloca Girólamo no centro da narrativa, uma escolha ousada que reflete a confiança da cineasta Lucía Puenzo na capacidade da atriz de carregar o filme sozinha. Girólamo, em entrevista, expressou sua admiração pela carreira de Puenzo e pelo modo como ela desenvolve seus personagens. “Os Impactados” é essencialmente uma história sobre a jornada interior de Ada, que precisa se adaptar à sua nova condição e encontrar um novo sentido para sua vida.

Embora saibamos que Ada é uma veterinária casada com Jano, interpretado por Guillermo Pfening, há poucos detalhes sobre sua vida antes do acidente. O que conhecemos é sua metamorfose após a tragédia, uma transformação que o filme explora de maneira intensa e introspectiva. No entanto, o mistério e o drama presentes na atuação densa de Girólamo e no roteiro de Puenzo nem sempre se traduzem em respostas claras. O filme, por vezes, parece atribuir a si mesmo uma importância e peso maior do que realmente possui, e o impacto esperado no espectador pode acabar sendo menor do que o desejado.

“Os Impactados” acerta, contudo, ao transmitir a mensagem de que cada pessoa responde de forma única a tratamentos e estímulos, e que nem toda cura pode ser encontrada na bula de um remédio. A jornada de Ada é um lembrete poderoso da resiliência humana e da complexidade das experiências traumáticas, destacando a importância da compreensão e da empatia no processo de cura. A narrativa, enquanto falha em alguns aspectos de sua execução, oferece uma reflexão profunda sobre identidade, transformação e a busca por significado em meio ao caos.

“Os Impactados”, na Netflix, é uma obra que, apesar de seus tropeços, traz à tona questões importantes sobre a natureza da recuperação e da adaptação a novas realidades, oferecendo uma performance memorável de Mariana Di Girólamo e uma visão intrigante de Lucía Puenzo. O filme pode não alcançar todo o impacto desejado, mas certamente deixa uma marca significativa no espectador, propondo uma reflexão sobre como enfrentamos e superamos os traumas que nos são impostos pela vida.

Filme: Os Impactados

Direção: Lucía Puenzo

Ano: 2024

Gênero: Drama

Nota: 7