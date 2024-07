Últimos dias para assistir: 88 minutos ininterruptos de ação com Mel Gibson, na Netflix

“Herança de Sangue”, dirigido por Jean-François Richet, conta com Mel Gibson no papel principal. Gibson, anteriormente uma estrela de primeira linha com filmes como “Coração Valente”, agora encontra-se em produções menores após controvérsias pessoais. Neste filme, ele interpreta Link, um ex-presidiário em liberdade condicional que reencontra sua filha, Lydia, interpretada por Erin Moriarty, após muitos anos. Lydia se envolve com criminosos ao matar o sobrinho de um chefe da máfia mexicana, Jonah, vivido por Diego Luna, e pede ajuda a seu pai para escapar das consequências.

Link, determinado a proteger sua filha, atravessa o país para salvá-la, enfrentando não apenas os mafiosos, mas também a polícia. O enredo revela como ambos, pai e filha, carregam uma herança de criminalidade, e em sua jornada de fuga, buscam redenção e reconexão familiar. O filme combina ação e drama, trazendo à tona o talento de Gibson como ator, mesmo em meio a um cenário de controvérsias.

Gibson, apesar de suas falhas pessoais, continua a demonstrar sua habilidade no cinema. “Herança de Sangue” é um lembrete do carisma que ele traz às telas, mesmo com seu envelhecimento visível e seu histórico tumultuado. O filme oferece um entretenimento robusto e nostálgico, mostrando que, às vezes, é possível separar a vida pessoal do talento artístico.

Antes de ser assumido por Richet e Gibson, o projeto chegou a ser considerado por Sylvester Stallone para direção e protagonismo. No entanto, acabou não se concretizando, deixando o papel para Gibson, que parece encaixar-se perfeitamente na narrativa de um homem buscando se redimir.

“Herança de Sangue”, na Netflix, é um filme que, embora não seja um marco na carreira de Gibson, reforça sua capacidade de atrair e entreter o público com sua presença marcante, mesmo em meio a desafios pessoais e profissionais.

Filme: Herança de Sangue

Direção: Jean-François Richet

Ano: 2016

Gênero: Ação/Drama/Policial

Nota: 7/10